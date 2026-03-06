전체기사 최신뉴스 GAM
[개장시황] 코스피 소폭 하락 5540…코스닥 3% 상승

"일희일비 말고 주도주 조정 시 매수 전략 대응"

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피가 6일 장 초반 소폭 하락하며 개장했다. 코스닥 지수는 2% 넘게 오르고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 20분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 38.49포인트(0.69%) 내린 5545.41에 거래되고 있다. 외국인과 기관은 각각 3012억원, 1191억원 팔아치우고 있고, 개인은 4248억원 사들이고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스피가 전장 종가보다 69.13 포인트(1.24%) 하락하며 5514.77로, 코스닥은 22.35포인트(2.00%) 상승한 1138.76로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 9.00원 상승한 1477.10원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.06 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목은 등락이 갈렸다. 삼성전자(-1.83%), SK하이닉스(-1.70%), 현대차(-0.91%), 삼성전자우(-2.02%), LG에너지솔루션(+0.67%), 삼성바이오로직스(-1.70%), 한화에어로스페이스(+0.94%), SK스퀘어(-4.42%), 기아(-1.20%), 두산에너빌리티(+2.54%) 등으로 나타났다.

코스닥 지수는 상승 중이다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 35.20포인트(3.15%) 오른 1151.61을 기록 중이다. 외국인은 700억원 순매도하는 반면 기관과 개인은 각각 534억원, 165억원 순매수하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 대부분 상승 흐름이다. 에코프로(+3.61%), 알테오젠(+1.21%), 에코프로비엠(+2.35%), 삼천당제약(+2.14%), 레인보우로보틱스(+1.31%), 에이비엘바이오(+5.53%), 리노공업(+0.08%), 코오롱티슈진(+1.96%), 리가켐바이오(+2.68%), HLB(+1.58%) 등 올랐다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 장에서 한국 ETF(EWY) 6% 급락한 충격이 전해질 수 있는 만큼, 또 한차례 하방 쪽으로 변동성이 확대될 수 있다"며 "전쟁 관련 뉴스플로우에 일희일비하기 쉽고, 수분 단위로 변화하는 지수의 변동성에 일일이 반응하게 되는 장세"라고 말했다.

한 연구원은 "그러나 실적, 밸류에이션 등 국내 증시의 펀더멘털은 훼손되지 않았으며, 전쟁에 대한 주식시장의 학습효과도 발현되고 있다는 점에 중심을 두어야 할 시점"이라며 "오늘도 천당과 지옥을 오고가는 롤러코스터를 탈 수 있겠지만, 그런 움직임에 일일이 반응하기 보다는 최소 관망 혹은 주도주 조정 시 매수 전략을 대응하는 게 우선순위"라고 덧붙였다.

전날 뉴욕증시 3대 주가지수는 일제히 하락한 채 마감했다. 미국과 이란의 전쟁이 지상전으로 전개되고 인접국까지 휘말릴 수 있다는 불안이 유가를 밀어 올린 탓이다.

한펀 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 보다 10.9원 오른 1479.0원에 개장했다.

ycy1486@newspim.com

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

