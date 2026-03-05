앳홈 "미닉스 미니건조기, 누적 15만대 판매 돌파"

약 15분 당 1대 꼴로 팔려

무타공·무설치...편의성 높여

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 앳홈은 자사 가전 브랜드 '미닉스(Minix)'의 미니 건조기 시리즈가 1인 가구 및 세컨드 가전 수요 확산에 힘입어 누적 판매량 15만 대를 돌파했다고 5일 밝혔다.

미닉스 미니건조기는 2021년 4월 첫 출시된 이후 4년 10개월 만에 누적 15만 8000여 대가 판매됐으며, 이를 시간으로 환산하면 약 15분 당 1개 꼴이다.

앳홈 미닉스 '미니건조기' [사진=앳홈]

해당 제품은 대형 가전 중심의 건조기 시장에서 1인 가구 및 소형 주거 공간 소비자의 생활 불편을 해소하기 위해 기획된 제품이다. 최근에는 세컨드 가전 수요가 확대되며, 아이 의류나 반려동물 용품을 별도로 관리하려는 소비자들의 서브 건조기로도 활용 범위가 넓어지고 있다.

별도의 배수 공사 없이 전원 연결만으로 사용 가능한 무타공·무설치 구조로, 설치와 이동이 간편하다. 콤팩트한 크기에 2단 트레이 구조를 적용해 공간 효율성과 실사용 용량을 동시에 확보했다. 또한 건조·탈취·의류 관리·살균 기능을 결합한 포인원(4-in-1) 설계를 통해 위생적인 의류 관리가 가능하다.

3세대 모델 미닉스 '미니건조기 PRO+'는 기존 3kg(킬로그램)에서 3.5kg으로 용량을 확대해 수건 10장 및 이불 건조까지 지원한다. 저온 건조 방식과 구김 방지 기능을 통해 의류 손상을 최소화하도록 개선했다.

의류별 5가지 맞춤 모드를 제공해 세탁물 특성에 맞춰 건조 방식을 선택할 수 있으며, UV-C 램프 기반 열풍 살균 기능으로 세균을 99.9% 제거한다. 3중 안심 필터는 건조 과정에서 발생하는 먼지와 미세 입자의 실내 배출을 줄여준다.

또 고객이 장기간 안심하고 사용할 수 있도록 사후 서비스 정책도 강화했다. 정품 인증 시 최대 2년 무상 애프터서비스(A/S)를 제공하며, 사용 후 불만족 시 30일 이내 100% 책임 환불제를 운영한다.

