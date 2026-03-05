인천 코베 베이비페어, 3월 12일 송도컨벤시아 개최

출산정책·아동 안전 캠페인 운영

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 육아박람회 '인천 코베 베이비페어&유아교육전(이하 인천 코베)'이 오는 3월 12일부터 15일까지 4일간 송도컨벤시아에서 개최된다. 인천에서 진행되는 올해 코베 행사는 이번 3월 한 차례 진행될 예정이다.

이번 행사는 인천관광공사, 인천경제자유구역청, 한국사회보장정보원, 인구보건복지협회 인천지회가 후원하며 W여성병원이 공식 제휴병원으로 참여한다. 행사장에서는 인천 지역의 출산·육아 정책 소개와 함께 다양한 육아 정보를 제공할 계획이다.

특히 행사장 내 마련된 '인천시 출산정책 홍보관'에서는 예비 부모와 영유아 가정이 활용할 수 있는 다양한 지원 정책을 소개한다. 관람객들은 육아용품 전시와 함께 지역의 육아 지원 제도를 한자리에서 확인할 수 있다.

또한 인천시는 '인천아빠육아천사단' 프로그램을 소개하고 예비 및 초보 부모를 위한 육아 정보를 제공한다. 인천연수경찰서와 함께하는 '아동 실종예방 사전등록 캠페인'도 운영된다. 이는 영유아 및 아동의 신상 정보와 보호자 정보를 사전에 등록해 위급 상황 시 신속한 신원 확인을 돕기 위한 제도다.

전시장에는 유모차, 카시트를 비롯해 식품, 스킨케어, 가전, 교육 콘텐츠 등 육아 전 카테고리의 브랜드가 참가한다. 하이브리드, 오이스터, 시크, 에그, 마마루, 디트로네, 알집매트, 베베루나, 밤부베베, 헤겐, 유팡, 코웨이 등 국내외 주요 브랜드가 참여해 제품을 선보이고 현장 프로모션을 진행한다.

가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 마련된다. 3월 14일과 15일 주말 이틀간은 캐릭터 '베베핀' 공연이 진행되어 아이들과 함께 관람할 수 있다.

관람객을 위한 혜택도 제공된다. 평일에는 유모차·카시트·웨건 구매 고객 대상 경품 이벤트가 진행되며, 개막 하루 전인 3월 11일부터는 코베 앱에서 '코베페이' 1만 원권을 50% 할인된 가격으로 판매한다. 또한 사전 무료입장 신청자를 대상으로 유모차와 카시트 등 경품 이벤트와 임신축하선물 '베베킹 박스' 이벤트 등이 함께 운영될 예정이다.

인천 코베 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 공식 홈페이지 또는 앱을 통해 사전 무료입장을 신청하면 별도 절차 없이 입장할 수 있으며, 현장 등록을 통한 무료 입장도 가능하다. 상세 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

ohzin@newspim.com