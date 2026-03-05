전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
정책·서울 총리실

속보

더보기

정부, '오대남' '미취업 청년' 등 7대 자살 위험군 집중 관리 착수

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

50대 남성 자살률, 연령·성별서 가장 높아
10대 자살 10년간 2배…미취업 청년 심각
생명지킴본부, 광역 자살예방센터와 회의
전국에 타겟별 자살예방 체크리스트 배포
본부-현장 핫라인 구축…현장 밀착 관리↑

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 50대 남성과 미취업 청년, 농촌 거주 노인, 위기청소년 등 자살사망 위험이 높은 7대 계층을 선정했다. 자살 고위험군을 집중 관리해 상반기 내 자살률을 줄이겠다는 목표다.

범정부 생명지킴추진본부는 5일 전국 17개 시·도 광역 자살예방센터가 모두 참여하는 1차 영상회의를 열었다.

본부가 선정한 7대 위험계층은 ▲50대 남성 ▲20~39세 미취업 청년 ▲농촌 거주 65세 이상 고령층 ▲10~19세 위기청소년 ▲북향민 ▲연예인 ▲군이다.

주요 타겟그룹 자살예방 추진방안 [자료=범정부생명지킴추진본부] 2026.03.05 sheep@newspim.com

정부는 타겟별로 사례 발굴 및 예방 조치를 확대하고, 위기관리 및 사후관리 등 단계별 대증요법을 적용한다.

◆ 50대 남성·미취업 청년·10대·농촌 노인 등 자살 위험 높아

회의에서 공유된 '주요 타깃그룹 자살예방 추진방안'에 따르면 지난 2024년 자살사망자 1만4872명 가운데 50대 남성은 2389명(16.1%), 미취업 청년은 1335명(9.0%)으로 나타났다. 농촌 노인과 위기청년은 각각 545명(3.7%), 372명(2.5%)으로 집계됐다. 북향민은 10명이었다.

50대 남성은 전 연령·성별에서 가장 높은 자살률을 보였다. 이들의 자살률은 2024년 기준 10만명당 54.9명으로, 지속 증가세를 보였다. 자살 사유는 경제생활문제(39.1%), 정신적·정신과적 문제(30.2%), 건강(8.9%) 순으로 나타났다.

생명지킴본부는 50대 남성 대상 자살 예방 관련 통합적 지원이 미흡하다고 판단하고, 중장년 삶의 접점이 되는 기관을 활용해 자살 예방을 위한 온·오프라인 접근성 향상이 필요하다고 봤다.

주요 타겟그룹 자살예방 추진방안 [자료=범정부생명지킴추진본부] 2026.03.05 sheep@newspim.com

2024년 기준 20~30대 미취업 청년의 자살률은 인구 10만명당 36.8명으로, 전체 국민 평균(10만명당 29.1명)보다 높았다. 취업이나 진학 준비를 하지 않는 일명 '쉬었음 청년'(준비 중 청년)의 규모가 2023년 64만4000명에서 2025년 71만7000명으로 증가한 가운데, 미취업 청년의 자살 예방 대책이 시급하다는 진단이다. 이들 청년의 자살 사유는 정신적 문제(40.9%), 경제적 문제(29.3%) 등이었다.

2024년 기준 65세 이상 농촌 노인의 자살률은 인구 10만명당 40.8명으로 나타났다. 농촌의 자살률은 도시보다 매년 높은 수준을 보이는데, 특히 고령층의 상황이 심각하다는 분석이다. 주요 사유는 육체적 질병(33.3%), 정신과적 문제(33.1%), 경제문제(15.8%) 순이었다.

인구 10만명당 10대 자살률은 2015년 4.2명에서 2024년 8명으로 최근 10년간 두 배 가까이 증가했다. 절반 이상인 55.6%의 자살 사유가 정신적·정신과적 문제로 나타났다. 북향민의 경우 자살충동 경험이 일반 국민보다 2.7배였다. 탈북과정 트라우마, 정서적 고립, 차별적 시선 등이 복합 작용한 결과로 분석됐다.

◆ 위험계층별 자살 예방 체크리스트 전국 배포…선도사례 확산 추진

이날 회의는 올해 1월부터 진행한 현장 중심 자살예방 총력대응의 일환으로, 본부는 앞으로 매달 영상회의를 통해 현장 상황을 밀착 관리하고 지역 간 협력을 강화한다는 계획이다. 위험계층별 자살 예방 체크리스트는 전국에 배포하고, 타겟별 선도사례를 발굴해 널리 적용되도록 추진한다.

주요 타겟그룹 자살예방 추진방안 [자료=범정부생명지킴추진본부] 2026.03.05 sheep@newspim.com

현장이 요구하는 사항은 즉시 검토해 필요한 경우 정책에 즉각 반영한다. 앞서 경기도는 경찰이 자살시도자 정보를 센터에 연계할 때 당사자의 불만을 최소화할 수 있는 표준 안내문구가 필요하다고 건의했다. 이에 본부는 경찰청과 협의를 거쳐 전국 경찰청에 사후관리를 위한 안내문구를 일제 전파했고, 관련 안내물도 제작하고 있다.

또 데이터처 보유 자료를 활용해 제주 지역 정착주민의 자살 사망자 특성 분석을 지원하도록 했다. 번개탄(성형목탄) 오남용 문제를 개선하기 위해 생산업체를 직접 방문하고 유통업계와 생명사랑 스티커 부착 및 비진열 판매도 협의했다. 오는 18일 본부는 유통업계와 '생명지킴-자살예방을 위한 업무협약(MOU)'도 체결한다.

송민섭 생명지킴추진본부 본부장은 최근 발표된 추계에서 지난 한 해 자살사망자가 감소한 것으로 나타난 것을 두고 "광역 및 기초 자살예방센터 종사자들의 헌신적인 노고 덕분"이라며 "사망자가 감소하기 시작한 지금, 모두 함께 조금만 더 노력을 한다면 우리의 소중한 이웃을 한 분이라도 더 살릴 수 있고 결국 자살사망자 감소 추세를 이끌어낼 수 있다고 확신한다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동