정부, '오대남' '미취업 청년' 등 7대 자살 위험군 집중 관리 착수

50대 남성 자살률, 연령·성별서 가장 높아

10대 자살 10년간 2배…미취업 청년 심각

생명지킴본부, 광역 자살예방센터와 회의

전국에 타겟별 자살예방 체크리스트 배포

본부-현장 핫라인 구축…현장 밀착 관리↑

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 50대 남성과 미취업 청년, 농촌 거주 노인, 위기청소년 등 자살사망 위험이 높은 7대 계층을 선정했다. 자살 고위험군을 집중 관리해 상반기 내 자살률을 줄이겠다는 목표다.

범정부 생명지킴추진본부는 5일 전국 17개 시·도 광역 자살예방센터가 모두 참여하는 1차 영상회의를 열었다.

본부가 선정한 7대 위험계층은 ▲50대 남성 ▲20~39세 미취업 청년 ▲농촌 거주 65세 이상 고령층 ▲10~19세 위기청소년 ▲북향민 ▲연예인 ▲군이다.

주요 타겟그룹 자살예방 추진방안 [자료=범정부생명지킴추진본부] 2026.03.05 sheep@newspim.com

정부는 타겟별로 사례 발굴 및 예방 조치를 확대하고, 위기관리 및 사후관리 등 단계별 대증요법을 적용한다.

◆ 50대 남성·미취업 청년·10대·농촌 노인 등 자살 위험 높아

회의에서 공유된 '주요 타깃그룹 자살예방 추진방안'에 따르면 지난 2024년 자살사망자 1만4872명 가운데 50대 남성은 2389명(16.1%), 미취업 청년은 1335명(9.0%)으로 나타났다. 농촌 노인과 위기청년은 각각 545명(3.7%), 372명(2.5%)으로 집계됐다. 북향민은 10명이었다.

50대 남성은 전 연령·성별에서 가장 높은 자살률을 보였다. 이들의 자살률은 2024년 기준 10만명당 54.9명으로, 지속 증가세를 보였다. 자살 사유는 경제생활문제(39.1%), 정신적·정신과적 문제(30.2%), 건강(8.9%) 순으로 나타났다.

생명지킴본부는 50대 남성 대상 자살 예방 관련 통합적 지원이 미흡하다고 판단하고, 중장년 삶의 접점이 되는 기관을 활용해 자살 예방을 위한 온·오프라인 접근성 향상이 필요하다고 봤다.

2024년 기준 20~30대 미취업 청년의 자살률은 인구 10만명당 36.8명으로, 전체 국민 평균(10만명당 29.1명)보다 높았다. 취업이나 진학 준비를 하지 않는 일명 '쉬었음 청년'(준비 중 청년)의 규모가 2023년 64만4000명에서 2025년 71만7000명으로 증가한 가운데, 미취업 청년의 자살 예방 대책이 시급하다는 진단이다. 이들 청년의 자살 사유는 정신적 문제(40.9%), 경제적 문제(29.3%) 등이었다.

2024년 기준 65세 이상 농촌 노인의 자살률은 인구 10만명당 40.8명으로 나타났다. 농촌의 자살률은 도시보다 매년 높은 수준을 보이는데, 특히 고령층의 상황이 심각하다는 분석이다. 주요 사유는 육체적 질병(33.3%), 정신과적 문제(33.1%), 경제문제(15.8%) 순이었다.

인구 10만명당 10대 자살률은 2015년 4.2명에서 2024년 8명으로 최근 10년간 두 배 가까이 증가했다. 절반 이상인 55.6%의 자살 사유가 정신적·정신과적 문제로 나타났다. 북향민의 경우 자살충동 경험이 일반 국민보다 2.7배였다. 탈북과정 트라우마, 정서적 고립, 차별적 시선 등이 복합 작용한 결과로 분석됐다.

◆ 위험계층별 자살 예방 체크리스트 전국 배포…선도사례 확산 추진

이날 회의는 올해 1월부터 진행한 현장 중심 자살예방 총력대응의 일환으로, 본부는 앞으로 매달 영상회의를 통해 현장 상황을 밀착 관리하고 지역 간 협력을 강화한다는 계획이다. 위험계층별 자살 예방 체크리스트는 전국에 배포하고, 타겟별 선도사례를 발굴해 널리 적용되도록 추진한다.

현장이 요구하는 사항은 즉시 검토해 필요한 경우 정책에 즉각 반영한다. 앞서 경기도는 경찰이 자살시도자 정보를 센터에 연계할 때 당사자의 불만을 최소화할 수 있는 표준 안내문구가 필요하다고 건의했다. 이에 본부는 경찰청과 협의를 거쳐 전국 경찰청에 사후관리를 위한 안내문구를 일제 전파했고, 관련 안내물도 제작하고 있다.

또 데이터처 보유 자료를 활용해 제주 지역 정착주민의 자살 사망자 특성 분석을 지원하도록 했다. 번개탄(성형목탄) 오남용 문제를 개선하기 위해 생산업체를 직접 방문하고 유통업계와 생명사랑 스티커 부착 및 비진열 판매도 협의했다. 오는 18일 본부는 유통업계와 '생명지킴-자살예방을 위한 업무협약(MOU)'도 체결한다.

송민섭 생명지킴추진본부 본부장은 최근 발표된 추계에서 지난 한 해 자살사망자가 감소한 것으로 나타난 것을 두고 "광역 및 기초 자살예방센터 종사자들의 헌신적인 노고 덕분"이라며 "사망자가 감소하기 시작한 지금, 모두 함께 조금만 더 노력을 한다면 우리의 소중한 이웃을 한 분이라도 더 살릴 수 있고 결국 자살사망자 감소 추세를 이끌어낼 수 있다고 확신한다"고 밝혔다.

