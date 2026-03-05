전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

[르포] 미·이란 전쟁에 치솟는 기름값…'유탄' 맞은 택배·배달 노동자

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

월 주유비로 수백만원 써…기름값 소폭 상승해도 큰 타격

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 미국과 이란 간 전쟁으로 국내 기름값이 급등하면서 운송·배달업계가 유탄을 맞았다. 직업 특성상 하루 대부분을 차를 운전하는 운송·배달업 노동자들은 날벼락을 맞았다는 반응이다.

5일 운송·배달업계는 운송료의 30% 이상을 유류비로 사용한다며 최근 기름값 상승에 대한 우려를 드러냈다. 운송·배달 노동자들은 차량 한 대당 월 주유비만 수백만원에 이르는 만큼 가격이 조금만 올라도 타격이 크다고 토로한다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 5일 서울 마포구 인근 주유소의 모습. 휘발유 가격이 리터(ℓ) 당 1847원, 경유 가격이 리터 당 1797원을 기록 중이다. 2026.03.05 lahbj11@newspim.com

30년 동안 화물기사로 일한 오한기(53) 씨는 "작년부터 운송 물량이 줄어 안 그래도 어려운 상황에 기름값까지 갑자기 올라 당황스럽다"며 "원래 한 달 기름값으로 약 350만원을 냈는데 지금 상황으론 70만~80만원 추가 지출이 예상된다"고 걱정했다.

이어 "동료 기사들 사이에서는 조만간 2000원을 넘을 거라는 걱정이 많이 전해지고 있다. 만약 그렇게 된다면 수익이 남지 않아 운행 자체가 어려워질 수 있다"며 "안전운임제 등 생계를 보장할 수 있는 제도 개선이 시급하다"고 강조했다.

플랫폼 노동자들도 상황은 비슷하다. 배달 라이더로 일하고 있는 김지수 씨는 "플랫폼이 배달료를 산정할 때 유가를 고려하지 않기 때문에 지금과 같은 변동성이 생기면 피해는 고스란히 배달 라이더에게 돌아온다"며 "보통 배달 중에 주유하기 때문에 남들처럼 시간을 들여 저렴한 주유소를 찾기도 어려운 것이 현실"이라고 말했다.

이날 서울 마포구 한 주유소에서 만난 택배기사 A씨도 "기름값이 너무 올라 걱정"이라며 "이래선 남는 게 없다"며 탄식했다.

미국과 이란 간 전쟁이 발발한 후 국내 기름값은 빠르게 치솟았다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 가격은 1리터당 1834.3원으로 지난 1일(1695.8원)과 비교해 4일 만에 8% 올랐다. 전국 평균 휘발유 가격이 1800원을 넘어선 건 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 8월 12일(1805.8원) 이후 약 3년 7개월 만이다. 같은 기간 경유 가격은 1리터당 1600.85원에서 1830.3원으로 14% 상승했다.

현재 상승 흐름이 이어질 경우 휘발유·경유 가격이 다시 리터당 2000원을 넘어설 것이란 우려도 나온다. 실제로 러·우 전쟁 전 1700원 초반대이던 휘발유·경유 가격은 전쟁 발발 약 3주 만에 2000원을 돌파한 뒤 약 4개월 동안 이 수준을 유지했다.

전문가도 향후 기름값 상승이 지속될 것으로 전망했다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 "트럼프 미국 대통령이 이란의 정권을 교체하겠다고 발언한 만큼 전쟁은 당분간 이어질 것으로 보인다"며 "이에 따라 기름값도 계속 오를 가능성이 높다. 오늘만 해도 벌써 1800원을 넘어섰다"고 말했다.

이어 "(기름값이) 과거 러·우 전쟁 때처럼 2000원을 넘기 전에 정부가 선제적인 정책을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

한편 이재명 대통령은 이날 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 유류 가격 상승을 거론하며 "국가적 위기 상황을 이용해 다른 사람의 고통은 아랑곳하지않고 폭리를 취해보겠다는 일들이 벌어지는 것 같다"라고 지적했다. 또 "어려운 시장 환경을 악용해 매점매석이나 불합리한 폭리를 취하려는 시도를 강력하게 단속하고 단호하게 대응해야 된다"고 했다. 

서울시내 한 주유소 모습 [사진=뉴스핌 DB]

lahbj11@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동