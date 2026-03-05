양양군, '2026 양양 강변 전국 마라톤 대회' 참가자 모집

남대천 따라 달리는 가을 축제…얼리버드 6천명 5천원 할인

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 청정 자연과 남대천의 경관을 배경으로 달리는 '2026 양양 강변 전국 마라톤 대회' 참가 접수를 시작했다고 5일 밝혔다.

양양군과 G1방송이 공동 주최하는 이번 대회는 지난 2월 27일부터 신청을 받고 있으며 오는 3월 20일까지는 선착순 6000명에게 참가비 5000원을 할인해주는 '얼리버드 기간'이 운영된다. 이후 3월 21일부터는 정상가로 본 접수가 진행된다.

2025 양양마라톤.[사진=양양군] 2026.03.05 onemoregive@newspim.com

오는 9월 12일 열리는 이번 대회는 하프·10km·5km 등 3개 부문으로 열리며 경기 안전 강화를 위해 전문 인력이 투입된 '레이스 패트롤'이 운영된다. 완주 기념 촬영용 포토존은 기존보다 두 배로 늘려 참가 편의를 높였다.

특히 10km 코스는 낙산대교를 통과해 남대천을 따라 우회전하는 구간으로 일부 변경돼 청정 자연을 더욱 가까이에서 즐길 수 있다. 엘리트 부문은 제외되고 마라톤 동호인과 일반인이 함께하는 순수 참여형 축제로 꾸며질 예정이다.

참가자 전원에게 기념품이 제공되며, 총 1000만 원 상당의 상금과 부상이 마련됐다. 참가 신청은 공식 홈페이지에서 가능하고, 문의는 대회 사무국으로 하면 된다.

대회 관계자는 "남대천과 동해의 정취를 함께 느낄 수 있는 코스를 마련했다"며 "안전 대책을 강화한 만큼, 많은 러너들이 양양의 가을을 만끽하길 바란다"고 밝혔다.

한편, 양양 강변 전국 마라톤 대회는 '남대천 르네상스 프로젝트'의 일환으로 2022년부터 매년 열리고 있다.

