BNK경남은행, 창원시에 제휴카드 적립기금 전달

경제 선순환 구조 지역 문제 해결
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 5일 시청 접견실에서 BNK경남은행과 제휴카드 적립기금 전달식을 가졌다고 밝혔다.
이번 기금은 새창원사랑카드를 포함한 7종 제휴카드 이용 실적에 따라 사용액의 0.2~0.5%를 1년간 적립해 조성됐다. 시민 소비가 지역 발전 재원으로 환원되는 상생 모델로 평가된다.
창원시와 BNK경남은행은 2010년부터 협력해 총 18억7600만 원의 기금을 마련했다. 이 재원은 복지사업과 지역 현안 해결에 투입되며 지자체·금융기관·시민이 함께하는 경제 선순환 구조를 확대해 왔다.
이주형 BNK경남은행 디지털금융그룹장은 "지역과 함께 성장하는 것이 지역은행의 핵심 역할"이라며 "시민 체감 상생 금융을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.
장금용 시장 권한대행은 "경남은행의 협력이 지역경제를 지키는 동반자 역할"이라며 "기탁 재원이 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 책임 있게 쓰겠다"고 화답했다.
