전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

12만명 찾은 2026 삼척정월대보름제…"이젠 글로벌 브랜드 도약"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전통·불·바다가 만든 겨울 대표 축제…'전통은 살리고 축제성은 키운' 모범사례

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 유네스코 인류무형문화유산 '삼척기줄다리기'를 앞세운 2026 삼척정월대보름제가 사흘간 12만명을 끌어모으며 겨울철 강원도를 대표하는 민속축제로 자리매김했다. 전통 세시풍속과 현대 공연, 해변 야간 퍼포먼스가 어우러지며 '전통은 살리고, 축제성은 키운' 모범사례라는 평가가 나온다.​

삼척대기줄다리기.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

삼척시에 따르면 '으라차! 삼척기줄! 전통을 당겨 미래로!'를 슬로건으로 한 2026 삼척정월대보름제는 지난 2월 27일부터 3월 1일까지 엑스포광장과 삼척해수욕장 일원에서 열렸다. 정월대보름 당일인 3월 3일에는 별도 전통 제례를 올리며 축제의 마침표를 찍어 의미를 더했다.​

축제의 하이라이트는 단연 삼척기줄다리기였다. 수천명이 참여한 줄다리기 본행사는 남·녀노소, 시민·관광객의 경계를 허물며 '모두가 끌고 모두가 이기는' 참여형 퍼포먼스로 연출됐다. 달집태우기, 망월놀이, 산신제·사직제 등 전통 의례에 에어리얼 쇼와 불꽃놀이를 결합해 세대 간 공감대를 넓힌 점도 눈에 띈다.​

도심과 해변을 잇는 동선 구성도 호평을 받았다. 낮에는 엑스포광장에서 세시풍속·민속놀이·소원 적기 등 체험 프로그램을 촘촘히 배치하고, 밤에는 삼척해수욕장에서 낙화놀이와 달집태우기, 축하공연을 이어가며 '하루 종일 머무는 축제'를 구현했다는 분석이다. 축제기간 큰 안전사고 없이 행사를 마무리하며 운영·안전 관리에서도 높은 점수를 얻었다.​

삼척조비농악.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

다만 급성장한 축제 규모에 비해 체류형 관광 전략은 여전히 과제로 남는다. 지역 숙박·교통과 연계한 2~3일 패키지 상품, 야간 상설 프로그램 등 방문객을 '당일치기 관광객'에서 '머무는 손님'으로 전환할 장치가 필요하다는 지적이다. 전통 의식과 공연의 의미를 다국어 안내와 전문 해설로 풀어내는 시스템도 보완이 요구된다.​

해외 불축제 벤치마킹을 통한 확장성도 거론된다. 영국 스코틀랜드 셰틀랜드 제도에서 열리는 '업 헬리 아(Up Helly Aa)'는 바이킹 장선을 불태우는 대형 화(火)축제로, 도시 전체가 퍼레이드와 불 퍼포먼스를 준비하며 1년 내내 축제 열기를 이어간다. 지역 청년단이 배 제작·의상·행렬을 도맡아 '청년이 키우는 도시 축제'로 자리잡은 대표 사례다.​

일부에서는 삼척정월대보름제가 업 헬리 아처럼 '불과 빛'을 전면에 내세운 야간 대표 장면을 만들 필요가 있다고 조언한다. 달집태우기·낙화놀이·불꽃놀이를 하나의 야간 쇼로 묶고, 해변과 도심을 잇는 라이트 워크(빛길)를 도입하면 '밤에 걷고 머무는 도시' 이미지를 강화할 수 있다는 것이다.

2023삼척정월대름제의 대미를 장식한 달집태우기.[사진=삼척시청] 2023.02.07 onemoregive@newspim.com

기줄다리기와 세시풍속을 모티브로 한 테마 퍼레이드를 신설해, 시민이 직접 참여하는 상징적 장면을 키워가야 한다는 제안도 나온다.​

청년·시민참여단 조직도 관건이다. '기줄 크루' '달집 크루' 등 장기 참여형 시민 조직을 꾸려 전통놀이 연구·콘텐츠 개발·교육을 맡긴다면, 축제는 연중 프로젝트로 확장되고 지역 공동체 결속도 강화될 수 있다. 여기에 기줄다리기 체험, 전통 음식·주류, 동해안 풍광을 묶은 해외 겨울 관광 상품을 개발하면, 정월대보름제가 삼척을 넘어 동북아 겨울관광 허브로 도약하는 발판이 될 것이란 전망이다.​

유네스코 인류무형문화유산이라는 위상을 품은 삼척정월대보름제는 이미 전국 단위 인지도를 확보한 '성공한 축제'다. 남은 과제는 전통 보존을 바탕으로 불·바다·달을 키워드로 한 야간 경관, 퍼레이드, 글로벌 마케팅을 정교하게 결합해 '세계가 찾는 정월대보름 브랜드'로 키워내는 일이다.

삼척이 이 과제를 얼마나 치밀하게 풀어내느냐에 따라, 강원의 겨울 축제지도가 다시 그려질 수 있다는 관측이 나온다.​

삼척해변에서 펼쳐진 낙화놀이.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동