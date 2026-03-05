12만명 찾은 2026 삼척정월대보름제…"이젠 글로벌 브랜드 도약"

전통·불·바다가 만든 겨울 대표 축제…'전통은 살리고 축제성은 키운' 모범사례

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 유네스코 인류무형문화유산 '삼척기줄다리기'를 앞세운 2026 삼척정월대보름제가 사흘간 12만명을 끌어모으며 겨울철 강원도를 대표하는 민속축제로 자리매김했다. 전통 세시풍속과 현대 공연, 해변 야간 퍼포먼스가 어우러지며 '전통은 살리고, 축제성은 키운' 모범사례라는 평가가 나온다.​

삼척대기줄다리기.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

삼척시에 따르면 '으라차! 삼척기줄! 전통을 당겨 미래로!'를 슬로건으로 한 2026 삼척정월대보름제는 지난 2월 27일부터 3월 1일까지 엑스포광장과 삼척해수욕장 일원에서 열렸다. 정월대보름 당일인 3월 3일에는 별도 전통 제례를 올리며 축제의 마침표를 찍어 의미를 더했다.​

축제의 하이라이트는 단연 삼척기줄다리기였다. 수천명이 참여한 줄다리기 본행사는 남·녀노소, 시민·관광객의 경계를 허물며 '모두가 끌고 모두가 이기는' 참여형 퍼포먼스로 연출됐다. 달집태우기, 망월놀이, 산신제·사직제 등 전통 의례에 에어리얼 쇼와 불꽃놀이를 결합해 세대 간 공감대를 넓힌 점도 눈에 띈다.​

도심과 해변을 잇는 동선 구성도 호평을 받았다. 낮에는 엑스포광장에서 세시풍속·민속놀이·소원 적기 등 체험 프로그램을 촘촘히 배치하고, 밤에는 삼척해수욕장에서 낙화놀이와 달집태우기, 축하공연을 이어가며 '하루 종일 머무는 축제'를 구현했다는 분석이다. 축제기간 큰 안전사고 없이 행사를 마무리하며 운영·안전 관리에서도 높은 점수를 얻었다.​

삼척조비농악.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

다만 급성장한 축제 규모에 비해 체류형 관광 전략은 여전히 과제로 남는다. 지역 숙박·교통과 연계한 2~3일 패키지 상품, 야간 상설 프로그램 등 방문객을 '당일치기 관광객'에서 '머무는 손님'으로 전환할 장치가 필요하다는 지적이다. 전통 의식과 공연의 의미를 다국어 안내와 전문 해설로 풀어내는 시스템도 보완이 요구된다.​

해외 불축제 벤치마킹을 통한 확장성도 거론된다. 영국 스코틀랜드 셰틀랜드 제도에서 열리는 '업 헬리 아(Up Helly Aa)'는 바이킹 장선을 불태우는 대형 화(火)축제로, 도시 전체가 퍼레이드와 불 퍼포먼스를 준비하며 1년 내내 축제 열기를 이어간다. 지역 청년단이 배 제작·의상·행렬을 도맡아 '청년이 키우는 도시 축제'로 자리잡은 대표 사례다.​

일부에서는 삼척정월대보름제가 업 헬리 아처럼 '불과 빛'을 전면에 내세운 야간 대표 장면을 만들 필요가 있다고 조언한다. 달집태우기·낙화놀이·불꽃놀이를 하나의 야간 쇼로 묶고, 해변과 도심을 잇는 라이트 워크(빛길)를 도입하면 '밤에 걷고 머무는 도시' 이미지를 강화할 수 있다는 것이다.

2023삼척정월대름제의 대미를 장식한 달집태우기.[사진=삼척시청] 2023.02.07 onemoregive@newspim.com

기줄다리기와 세시풍속을 모티브로 한 테마 퍼레이드를 신설해, 시민이 직접 참여하는 상징적 장면을 키워가야 한다는 제안도 나온다.​

청년·시민참여단 조직도 관건이다. '기줄 크루' '달집 크루' 등 장기 참여형 시민 조직을 꾸려 전통놀이 연구·콘텐츠 개발·교육을 맡긴다면, 축제는 연중 프로젝트로 확장되고 지역 공동체 결속도 강화될 수 있다. 여기에 기줄다리기 체험, 전통 음식·주류, 동해안 풍광을 묶은 해외 겨울 관광 상품을 개발하면, 정월대보름제가 삼척을 넘어 동북아 겨울관광 허브로 도약하는 발판이 될 것이란 전망이다.​

유네스코 인류무형문화유산이라는 위상을 품은 삼척정월대보름제는 이미 전국 단위 인지도를 확보한 '성공한 축제'다. 남은 과제는 전통 보존을 바탕으로 불·바다·달을 키워드로 한 야간 경관, 퍼레이드, 글로벌 마케팅을 정교하게 결합해 '세계가 찾는 정월대보름 브랜드'로 키워내는 일이다.

삼척이 이 과제를 얼마나 치밀하게 풀어내느냐에 따라, 강원의 겨울 축제지도가 다시 그려질 수 있다는 관측이 나온다.​

삼척해변에서 펼쳐진 낙화놀이.[사진=삼척시] 2026.02.28 onemoregive@newspim.com

