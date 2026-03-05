SOOP, 스타크래프트 리그 'ASL 시즌21' 예선 돌입

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SOOP의 스타크래프트 공식 e스포츠 리그 'ASL 시즌21'이 본격적인 예선전에 돌입한다.
SOOP은 블리자드 엔터테인먼트의 실시간 전략(RTS) 게임 '스타크래프트: 리마스터'로 진행되는 'ASL 시즌21' 예선을 오는 3월 7일과 8일 양일간 오후 1시부터 온라인으로 진행한다고 5일 밝혔다.
지난 시즌에 이어 이번 시즌에도 구글플레이(Google Play)가 공식 스폰서로 참여한다.
이번 예선은 본선 24강 진출자를 가리는 관문이다. 예선 1일 차인 7일에는 총 12명의 본선 진출자를 선발하고 2일 차인 8일에는 10명의 선수를 추가로 선발해 총 22명의 본선 진출자를 확정한다.
앞서 'ASL 시즌 오픈'을 통해 선발된 2명과 이번 예선 통과자 22명이 합류해 총 24명이 본선 무대에 오른다.
특히 이번 시즌은 '최종병기' 이영호의 복귀 소식이 전해지며 유저들의 기대감도 높아지고 있다. 오랜만에 공식 무대에 나서는 이영호의 경기력 또한 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.
유저들을 위한 드롭스 이벤트도 마련됐다. ASL 공식 방송국(afstar1)에서 예선 경기를 시청하는 유저 중 추첨을 통해 구글 기프트 카드를 증정할 예정이다.
ASL 시즌21 예선 경기는 SOOP ASL 공식 방송국을 통해 생중계되며 대회 관련 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.
origin@newspim.com