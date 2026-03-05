김동연, 중동 정세 악화에 '긴급 지시'..."도내 중소기업 피해 최소화 총력"

피해 접수센터 개소 및 1대 1 대응체계 구축 지시

물류비 지원·긴급 경영자금 보증 확대 등 4대 특별 대책 검토

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 최근 중동 정세 불안으로 인한 도내 중소기업들의 피해를 줄이기 위해 긴급 지원책 마련을 지시하며 발 빠른 대응에 나섰다.

김동연 경기도지사. [사진=뉴스핌 DB]

경기도는 김동연 지사가 중동 정세 악화에 따른 도내 기업들의 경영 위기를 선제적으로 관리하고 지원하기 위해 4가지 중점 사항을 도에 긴급 지시했다고 5일 밝혔다.

김 지사는 우선 도내 중소기업의 피해 상황을 실시간으로 파악하기 위해 '피해 접수센터'를 즉시 개소할 것을 주문했다. 단순히 현황을 집계하는 수준을 넘어 기업별 상황에 맞는 '1대 1 대응체계'를 구축해 맞춤형 해결책을 지원하라는 취지다.

이는 사태 장기화에 대비해 도 차원의 촘촘한 모니터링망을 가동함으로써 기업들의 불안감을 해소하고 실질적인 도움을 주기 위한 조치로 풀이된다.

물류 대란과 자금난에 대한 해법도 포함됐다. 김 지사는 호르무즈해협 우회 및 중동 지역 공항 폐쇄 등으로 인해 발생하는 물류비 증가분에 대해 긴급 지원방안을 검토할 것을 지시했다. 급등한 운송비가 기업의 채산성 악화로 이어지지 않도록 하겠다는 의지다.

자금 유동성 확보를 위해 경기신용보증재단 등을 통한 관련 기업 보증 확대와 긴급 경영자금 지원 실시도 신속히 검토될 예정이다. 수출 대금 회수 지연이나 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 기업들에 '심폐소생술' 격인 자금 지원을 우선시하겠다는 전략이다.

마지막으로 중동 지역을 대상으로 하는 수출 품목에 대해 수출 바우처 등 추가 지원 대책을 마련할 것을 지시했다. 기존 수출 계약을 유지하고 새로운 판로를 찾는 데 필요한 비용을 보전해 중동발 리스크가 도내 수출 전반의 침체로 번지는 것을 막겠다는 계산이다.

경기도 관계자는 "지사께서는 중동 사태가 도내 기업에 미칠 악영향을 매우 엄중하게 보고 있다"며 "지시하신 4가지 사항을 바탕으로 도의 모든 정책 수단을 동원해 기업들이 이번 위기를 무사히 넘길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

