민형배 의원 "20조 인센티브, 기업 투자·수익 모델로 확산"

광주 남구서 '시민기획 경청투어' 개최

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 의원이 행정통합에 따른 정부 특별 지원금 20조원의 활용 방향을 발표했다.

5일 의원실에 따르면 전남·광주통합특별시장에 출마를 준비 중인 민 의원은 전날 광주 남구 송원대학교에서 '20조 기획' 경청투어를 개최했다.

민형배 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

민 의원은 "통합 이후 예상되는 재정 지원은 단순한 예산이 아니라 지역의 미래와 시민 삶을 바꾸는 종잣돈이 될 수 있다"며 "보조금에 의존하는 도시가 아니라 자본을 운용해 수익을 창출하는 구조에 대한 고민이 필요하다"고 밝혔다.

또 "지역 경제가 스스로 성장할 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다"며 "기업과 지역이 함께 성장할 수 있는 투자 방식에 대해 시민들과 폭넓게 논의해 보고 싶다"고 강조했다.

이어 "투자를 통해 새로운 수익을 만들고 이를 시민 삶과 연결하는 다양한 방안도 검토할 수 있다"며 "청년·중장년·노년 등 전 생애에 걸쳐 삶의 안정과 기회를 넓히는 사회적 구조에 대한 고민이 필요하다"고 말했다.

참석한 시민들은 재정 운용의 책임성과 장기적 방향에 대한 다양한 의견을 제시했다. 한 시민은 "예산 배정 이후 평가가 부실했던 과거 사례를 반복해선 안 된다"며 재정 운용의 평가와 책임성 강화를 주문했다.

또 다른 참석자는 "재정 지원이 단기 이벤트성 사업에 그쳐서는 안 된다"며 "10년 뒤 지역 구조를 바꾸는 방향으로 쓰여야 한다"고 말했다.

이에 대해 민 의원은 "필요하다면 재정 운용 과정에서 점검과 평가를 강화하는 방안이 검토돼야 한다"고 답했다.

한편 민 의원의 '20조 시민기획' 경청투어는 오는 6일 해남, 7일 광양 '청년 해커톤'에서 이어질 예정이다.

