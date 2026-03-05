나주시, 주민참여형 '햇빛연금' 발전사업 본격화

공익형 재생에너지 모델…주민 지분 참여로 연 7% 수익 배분

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 주민이 직접 지분을 보유해 발전 이익을 공유하는 '주민참여형 공익형 재생에너지 사업'을 본격 추진한다.

나주시는 지난해 10월 전라남도·영암군·영광군·한전KDN과 체결한 '공익형 재생에너지 발전사업 업무협약'의 후속 조치로 '나주 햇빛연금' 사업을 실행 단계로 옮겼다고 5일 밝혔다.

공익형 재생에너지 발전사업 업무협약식. [사진=나주시] 2026.03.05 ej7648@newspim.com

이번 사업은 총 설비용량 1.6메가와트(MW) 규모로 약 30억 원의 사업비가 투입될 예정이다.

해당 사업부지는 지난 2019년 발전사업 허가와 개발행위 허가, 한국전력공사 전력구매계약(PPA) 등 주요 사전 절차를 이미 완료해 전남 지역 계통 포화 문제와 관계없이 사업 추진이 가능한 것이 특징이다.

나주시는 현재 사업 대상지 담당 부서와 세부 협의를 진행하며 사업 타당성 검토를 병행하고 있다.

또 한전KDN과 오는 6월 특수목적법인(SPC) 설립을 완료할 예정이며 참여 주민 지분을 50%로 구성해 지분에 따라 연 7% 수준의 수익을 배분할 계획이다.

부지 임대료와 잔여 수익은 적립 후 지역사회 재투자에 활용할 방침이다. 7월에는 주민 모집과 투자 세부 절차를 공고해 본격적인 참여 절차를 개시할 예정이다.

