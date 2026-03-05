청송 지경리 마을, 화마딛고 '이웃사촌복지공동체' 거듭난다

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북 초대형산불'에 삶의 터전을 앗긴 경북 청송군 파천면 지경리가 화마의 생채기를 딛고 '이웃사촌복지공동체'로 거듭난다.

청송군은 파천면 지경리가 마을복지대학 운영과 마을 복지 계획 수립 과정을 거쳐 '이웃사촌복지공동체' 사업에 본격 참여한다고 5일 밝혔다.

청송군에 따르면 파천면 지경리 주민들은 지난달 24일, 마을복지대학 교육을 통해 마을공동체의 의미와 주민 조직화의 이해, 마을 복지활동가의 역할 등을 공유하며 마을복지 공감대를 형성했다.

특히 단순한 이론 교육에 그치지 않고 주민들이 직접 마을의 현황과 문제점을 점검하며 마을 복지 계획을 공동으로 논의·수립하는 과정에 참여해 실질적인 주민 주도 기반을 마련했다. 파천면 지경리는 지난해 '경북 초대형 산불'의 예상치 못한 재난으로 큰 어려움을 겪은 바 있다.

이번 활동을 계기로 주민들은 서로의 안부를 살피고 공동체 회복력을 강화하며 일상 회복을 위한 연대의 기반을 다시 다지고 있다. 파천면 지경리 주민들은 단순한 복지 사업 참여를 넘어 지역에 필요한 의제를 스스로 발굴하고 주민 주도로 마을 복지를 실천해 나갈 계획이다.

청송군 이웃사촌 복지센터는 지역 내 마을 단위 복지 공동체 조성을 통해 주민이 서로 돌보고 함께 살아가는 이웃사촌 복지 공동체 실현을 목표로 지난 2023년부터 사업을 추진해왔다.

안덕면 신성2리, 현동면 도평1리, 주왕산면 부일2리에 이어 이번 파천면 지경리까지 사업지를 확대하며 주민 중심의 마을 복지 기반을 단계적으로 확장하고 있다.

