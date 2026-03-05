전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.05 (목)
사회 일반

[르포] 식당 설거지도 '외국인'… 350만원 받고 돌뚝배기 100개 닦는다

"묵묵히 일 열심", "홀 서빙도 잘 하는 편"
작년 외국인 취업자 10만명 가까이 증가
"자영업자 인력 수급 면에서 긍정적 효과"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = "몇 년 전부터 외국인을 쓰고 있어요. 묵묵히 일을 잘해요." (서울 소재 식당 사장 A씨)

정부가 농촌 등 인구감소 지역에서 외국인 고용 문턱을 낮추기로 한 가운데, 서울 같은 대도시에서는 이미 외국인 노동자가 빠르게 빈 일자리를 메우고 있다. 뉴스핌이 5일 현장을 둘러본 결과, 외국인 노동자들은 음식 서빙과 설거지처럼 많은 이들이 기피하는 자리를 대신 채우고 있었다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일 오전 서울 성동구 소재 식당에서 종업원들이 주방 업무를 하고 있다. 2026.03.05 calebcao@newspim.com

A씨는 2년 전부터 서아프리카 국가인 감비아 출신 20대 종업원 P씨를 주방보조(설거지) 직원으로 고용 중이다. P씨는 A씨 식당에서 주5일 8시간을 일하고 세전으로 350여만원을 받는다. P씨는 일평균 무게가 2.3kg에 달하는 돌뚝배기 100여개를 포함해 수십 인분의 식기를 설거지한다.

A씨는 "일을 잘 해서 최저시급보다 더 준다"며 "2030 한국인들은 거의 지원하지 않고 오더라도 힘들어해서 이틀이나 사흘이 지나면 안 나온다"고 말했다. 

이어 A씨는 "외국인 노동자들은 받아줄 데가 많지 않아서 뭐든 하려고 하고 한국인들은 아주 어린 사람이 간혹 오거나 대부분 50대 이상 이모님들이 지원한다"면서 "국내 20대들은 돈 벌 기회가 있어도 다 대기업 가고 싶어하지 체면 때문에 주방이나 식당 서빙은 못하지 않겠나"라고 설명했다.

서울 강남구에서 분식집을 운영하는 B씨도 지난해부터 20대 베트남인 직원을 고용해 홀 서빙을 맡겼다.

B씨는 "처음에는 손님을 직접 대하는 홀 서빙에 외국인을 쓰기가 망설여졌다"면서도 "막상 일을 시켜보니 열심히 하고 손님들도 크게 개의치 않아 한다"고 말했다.

그는 "식당 사장들은 유학생도 불법으로 고용하는 경우가 있는데 고용주와 외국인 노동자의 니즈가 일치해 외국인을 선호하는 경우도 있다"며 "취업 비자가 없는 외국인은 돈을 벌 수 있고 업주는 사람 구하기도 쉽고 4대 보험 없이 돈을 적게 줘도 되니 윈윈(Win-Win)"이라고 설명했다.

실제로 외국인은 국내 일자리를 빠르게 채우고 있다. 국가데이터처에 따르면 지난해 5월 기준 15세 이상 국내 상주 외국인은 169만2000명으로 1년 전(13만2000명)과 비교하면 8.4% 늘었다. 이 기간 외국인 취업자는 9만9000명에서 110만9000명으로 9.4% 증가했다. 반면 지난해 12월말 기준 내국인 청년층(15~29세) 쉬었음 인구는 41만1000명으로 나타났다. 외국인이 한국인 청년보다 더 활발히 경제활동 한다는 얘기다.

요식업을 중심으로 외국인 근로자가 늘어난 배경으로 정부 고용허가제 정책이 있다. 정부는 2024년 음식점업에 대해 비전문취업(E-9비자) 고용허가제를 시범 도입했다. 제조업 중심이던 단순기능 인력이 숙박·음식점업으로 일부 이동할 수 있는 제도적 통로가 열렸다.

조성봉 숭실대학교 초빙교수(전 경제학과 교수)는 "외국인들이 식당 일자리를 차지하는 것이 인력 공급 측면에서는 긍정적인 면도 있다"며 "자영업자들 입장에서는 인건비를 줄일 수도 있고 원활한 인력을 수급할 수 있기 때문"이라고 진단했다.

그러면서 내국인 청년 일자리에 대해서는 "학부에서 강의할 때 제자들에게 어느 기업에 가라 권유해도 대기업 아니면 안 가려고 한다"면서 "양질의 일자리는 한정돼 있는데 해고가 어렵고 고용이 유연하지 않아서 대기업도 사람을 안 뽑는 구조"라고 설명했다.

calebcao@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
