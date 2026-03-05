과천시 치매안심센터 '맞춤형 뇌훈련 프로그램' 운영

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시 보건소 치매안심센터는 치매 예방과 조기 관리를 위해 인공지능 기반 '맞춤형 뇌훈련 프로그램'을 운영하고 있다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 이 프로그램은 인공지능을 활용한 뇌파 분석을 통해 참여자의 인지 특성과 상태를 확인하고 그 결과에 따라 개인별 맞춤형 훈련을 제공하는 것이 특징이다. 기존 집단형 인지 프로그램과 달리 1인 맞춤형으로 진행돼 인지 기능 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.
프로그램은 주 3회(월·수·금) 1시간씩 운영되며 올해 총 3개 기수로 진행된다. 1기 참여자들은 지난 2월 25일부터 훈련에 참여하고 있으며 2기 과정은 5월 말부터 6월 초 사이에 시작될 예정이다. 기수별 정원은 20명이며 참여자는 수시로 모집한다.
과천시 치매안심센터에 등록한 시민이면 참여할 수 있으며 신청은 전화 문의 또는 치매안심센터 방문을 통해 가능하다.
과천시 보건소 관계자는 "인공지능 기술을 활용한 맞춤형 뇌훈련을 통해 시민들이 체계적으로 인지 건강을 관리할 수 있도록 돕겠다"며 "앞으로도 치매 예방 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.
