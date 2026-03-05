그린광학, 파라스 디펜스 앤 스페이스와 전략적 협력

파라스 디펜스 앤 스페이스와 전략적 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 광학 전문기업 그린광학은 인도의 우주·방산 상장사인 파라스 디펜스 앤 스페이스와 한·인도 우주방산 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협력은 인도우주연구기구(ISRO)가 추진하는 대규모 프로젝트 수주의 필수 조건인 현지 생산 규제를 해소함과 동시에 대규모 위성 탑재체(Payload) 공동 수주를 위한 교두보를 구축했다는 점에서 의미가 크다. ISRO가 발주하는 위성 탑재체 사업의 우선협상대상자가 되기 위해서는 인도 현지 생산 비중 30%를 반드시 충족해야 한다.

파라스는 인도 증시(NSE/BSE)에 상장된 종합 방위 및 우주 공학 전문 기업이다. 인도 정부의 메이크 인 인디아(Make in India) 정책에 따라 급성장하는 방위 산업 내 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 광학 시스템, 방어용 전자 기기, 우주 위성 엔지니어링 등 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있으며, ISRO 및 국방부 프로젝트의 주요 공급사로 활약 중인 인도 대표 기업이다.

그린광학-파라스디펜스앤스페이스테크놀로지 MOU 체결식. [사진=그린광학]

특히 그린광학은 지난 7년간 ISRO에 70장 이상의 위성용 거울을 공급하며 정밀 광학 기술력을 인정받았다. 최근 ISRO로부터 위성 탑재체 전체 제작을 제안받는 단계까지 비즈니스 모델을 확장하며 고부가가치 시스템 사업 구조를 완성했다.

대규모 프로젝트 수행을 위한 인프라 구축도 마무리 단계다. 그린광학은 최근 위성 탑재체 전용 공장을 신규 매입해 리모델링 중이며, 기존 1.5m급을 넘어선 2m급 초정밀 신규 장비를 도입하고 있다. 라인설치도 진행하고 있으며, 2m급 대형미러를 제작할 수 있는 초정밀 신규 장비 도입을 검토 중에 있다.

또한 신규 프로젝트의 구체적인 협상을 위해 ISRO와 파라스 실무진이 3월 1일부터 2주간 그린광학에 체류하며 실무 협의를 진행한다. 올해부터 본격적인 순차 발주가 본격화될 예정으로 실적 가시성이 매우 높다는 게 회사 측 설명이다.

회사 관계자는 "이번 MOU는 그린광학이 ISRO의 핵심 파트너로서 위성 탑재체 시장에 본격 진입함을 알리는 신호탄이다"라며 "파라스와의 시너지를 통해 글로벌 우주 산업 리더로 도약하겠다"고 밝혔다.

