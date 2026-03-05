제테마, 韓-필리핀 비즈니스 포럼서 260억 규모 MOU 체결

韓-필리핀 비즈니스 포럼서 에스테틱 협력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 에스테틱 기업 제테마는 대통령의 필리핀 국빈 방문 기간 중 열린 '한-필리핀 비즈니스 포럼'에서 필리핀 최대 에스테틱 전문 유통사인 이노메딕스와 약 260억원 규모의 양해각서를 체결했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 MOU는 양국 정상 회담과 경제 협력 강화 흐름 속에서 이뤄진 대표적인 민간 경제 협력 사례로 평가받는다. 특히 2024년 체결된 약 44억원 규모의 필러 공급 계약에 더해, 이번 포럼을 통해 약 260억원 규모의 신규 품목 협력을 추가하며 필리핀 시장에서만 총 304억원 규모의 포트폴리오를 구축하게 됐다.

제테마는 이번 협약을 통해 필리핀 내 독점적 유통권을 부여하는 우선적 협상 품목을 대폭 늘렸다. 특히 이달 중 완료 예정인 필리핀 내 필러 제품 허가 시점에 맞춰 톡신과 스킨부스터를 동시 투입함으로써, 필리핀 메디컬 에스테틱 시장 전반을 아우르는 토털 포트폴리오를 구축한다는 계획이다.

[사진=제테마]

또한 이노메딕스는 한국 에스테틱 제품에 대한 이해도와 충성도가 가장 높은 파트너로 이번 국빈 방문을 계기로 제테마와의 결속을 더욱 공고히 하기로 했다. 이노메딕스는 향후 독점 유통 및 현지 학술 마케팅을 전담하며, 제테마는 고품질 제품 공급과 함께 최신 임상 데이터 및 교육 프로그램을 최우선 지원한다.

제테마 관계자는 "이번 필리핀 국빈 방문 경제사절단 참여를 통해 이뤄진 MOU는 당사의 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "필리핀을 교두보로 삼아 동남아시아 전역에 K-에스테틱의 우수성을 전파하고 실질적인 매출 성장을 이뤄내겠다"고 밝혔다.

