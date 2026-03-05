진주시, 정부 2차 공공기관 이전 본격 대응…공공기관 이전 TF 신설

민관 협력 통한 유치 분위기 조성
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 2차 공공기관 이전에 대응해 '공공기관 이전 태스크포스(TF) 팀'을 신설하고 본격 유치 활동에 나선다고 5일 밝혔다.
경남도가 이미 추진단을 가동한 가운데 진주시는 1차 이전 성공 경험을 바탕으로 혁신도시 중심 유치를 추진한다.
경남진주 혁신도시는 주거·교육·의료 인프라를 갖추고 항공우주·세라믹·바이오 등 전략산업 기반을 확보했다. 시는 이러한 산업 인프라가 추가 기관 유치 시 상승효과를 낼 핵심 자산으로 보고 있다.
시는 '진주시 공공기관 유치위원회'를 출범시켜 경제계·문화계·시민단체가 참여하는 민관 협력체계를 구축한다. 위원회는 중앙부처 대상 맞춤형 설명회와 유치 활동을 통해 범시민 유치 분위기를 조성할 계획이다.
시 관계자는 "2차 공공기관 이전은 국가 균형발전 완성이자 진주 미래의 전환점"이라며 "혁신도시 성공 사례를 강점으로 경남도와 협력해 반드시 유치하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com