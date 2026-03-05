센서뷰, UH-60 성능개량 안테나 2종 계약 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고주파 연결 솔루션 전문 기업 센서뷰는 LIG넥스원으로부터 UH-60(블랙호크) 헬기 성능개량 사업에 적용되는 안테나 개발 계약을 수주했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 사업은 UH-60 헬기의 성능개량 사업의 일환으로 추진되는 것으로, 센서뷰는 헬기에 탑재되는 항공용 안테나 2종의 개발을 수행하게 된다. UH-60은 '블랙호크'로 불리는 다목적 헬기로, 현재 우리 육군과 공군에서 특수작전 및 전술 임무에 폭넓게 활용되고 있다.

이번 성능개량 사업은 대한항공이 참여하는 UH-60 헬기 성능개량 사업을 대상으로, LIG넥스원 등이 컨소시엄 형태로 추진된다. 이 가운데 생존장비 분야를 LIG넥스원이 담당하고, 센서뷰는 해당 분야에 적용되는 항공용 안테나 2종 및 통신 장비 구성품 등을 공급할 계획이다.

대한민국 육군의 UH-60 블랙호크 다목적 헬리콥터 [사진=대한민국 육군]

특히 센서뷰가 이번 계약을 통해 공급할 RF(고주파) 및 인터커넥트 제품은 항공 플랫폼의 가혹한 운용 환경에서 요구되는 고신뢰성 기준을 충족해야 하는 핵심 구성 요소다. 이번 계약은 항공용 핵심 부품 분야에서 국산 제품의 적용 사례를 추가했다는 점에서 주목된다. 이러한 기술적 특성은 항공·헬기와 같이 신뢰성 요구 수준이 높은 방산 플랫폼으로의 적용 확대를 가능하게 하는 기반으로 작용하고 있다.

센서뷰는 레이다·방호체계 분야에서 축적한 기술과 납품 경험을 바탕으로 방산 수주를 이어오고 있다. 적용 플랫폼이 항공·헬기 등으로 확대되면서 수주 규모가 누적되고 있으며, 이에 따라 중기적인 매출 흐름에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

또한 대한항공은 과거 UH-60을 생산·전력화한 이력을 보유하고 있어, 이번 성능개량 사업 이후에도 추가적인 UH-60 개량 사업이 단계적으로 추진될 여지가 있는 것으로 알려져 있다. 센서뷰는 이러한 사업 환경을 고려해 향후 수주 흐름의 지속성에 주목하고 있다.

센서뷰 관계자는 "이번 계약은 단일 공급 계약을 넘어, 항공·방산 플랫폼에 적용되는 핵심 RF·인터커넥트 제품의 기술력과 신뢰도를 다시 한번 확인한 사례"라며 "방산 분야 전반에서 수주 기반이 확대되고 있는 만큼, 향후 항공·헬기·유무인 복합 플랫폼으로의 적용 확대에도 적극 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com