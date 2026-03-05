경기도 '시스템반도체 산업 연계·협력 포럼' 개최

현병천 국장 "K-반도체 산업이 세계시장서 압도적인 경쟁력을 갖추도록 적극 지원"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 시스템반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 '경기도 시스템반도체 산업 연계·협력 포럼'을 열고 산업계·학계·연구기관 간 협력 방안을 논의했다.

산학연 포럼. [사진=경기도]

5일 도에 따르면 이번 포럼은 그래비티 조선 서울 판교에서 '경기도 팹리스 수요연계 양산지원 사업'의 하나로 마련됐다. 서버·클라우드가 아니라 스마트폰 같은 기기 안에서 직접 돌리는 인공지능인 온디바이스 인공지능 확산 등 급변하는 반도체 산업 환경에 대응하고, 시스템반도체 설계 인재 양성과 산·학·연·관 기술협력 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

이날 행사에는 현병천 미래성장산업국장, 이제영 경기도의회 미래과학협력위원회 위원장, 김경호 한국팹리스산업협회장을 비롯해 도내 팹리스 기업, 시스템반도체 수요기업, 대학, 연구기관, 협회 등 관계자 등 100여 명이 참석했다.

포럼에서는 ▲글로벌 시스템반도체 산업·기술 동향 분석▲온디바이스 AI 반도체 시장 선점 전략▲반도체 설계 인재 양성과 산업 협력 방안▲시스템반도체 연계·협력 추진 방향 및 주요사업 설명회 등 산업 생태계 전반을 아우르는 주제 발표가 이어졌다.

특히 참석자들은 반도체 기반의 용인·평택·화성·이천을 중심으로 대규모 클러스터가 조성되고 있는 만큼 제조 중심 산업을 이끌어갈 수 있도록 시스템반도체 설계·인재·기술 협력이 유기적으로 연결되는 산업 생태계 구축이 중요하다는 데 공감했다.

포럼 종료 후에는 참석자 간 교류와 함께 기업·대학·연구기관 간 실질적인 협력 논의가 활발히 이뤄졌다.

도는 이번 포럼을 계기로 산학연 협력 네트워크를 지속 확대하고 시스템반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 기술개발, 인재 양성 등 정책 지원을 강화해 나갈 계획이다.

현병천 경기도 미래성장산업국장은 "시스템반도체 산업의 경쟁력은 연결과 협력에서 시작된다"며 "이번 포럼을 통해 산학연이 협력하는 생태계를 구축해 K-반도체 산업이 세계시장에서 압도적인 경쟁력을 갖추는 계기가 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

