광주·전남 시민단체, "민주당 독점 폐해, 정치개혁 나서야"

3~5인 선거구 도입 '정치 다양성' 높여야

텃밭 민심 믿고…공천 심사 허술 지적

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주·전남 시민단체가 더불어민주당의 정치 개혁을 촉구하며 이틀간 농성을 이어가고 있다.

광주전남시민사회 대응팀(11개 시민 단체로 구성)은 전날에 이어 5일 민주당 광주시당사 앞에서 농성을 벌이고 있다고 밝혔다.

농성 중인 광주전남시민사회 대응팀, [사진=광주전남시민사회 대응팀] 2026.03.05 bless4ya@newspim.com

단체는 행정통합 과정에서 광주와 전남의 광역의원 정수 격차에 따른 선거인수의 불비례성 문제를 해결해야 한다고 촉구했다.

광주시의원은 23명, 전남도의원은 61명으로 3배가량 격차가 발생해 대의기관인 광역의회가 민의를 제대로 반영하지 못하는 '기울어진 운동장'으로 전락할 수 있다는 우려다.

단체는 "이 문제를 해결하는 것은 행정통합을 성공적으로 이끌기 위한 기본적인 시스템"이라며 "분명한 목소리를 내야 할 민주당 광주시당의 국회의원은 책임을 방기하고 있다"고 지적했다.

나아가 "광주의 경우 65% 득표율을 보이는 민주당이 95% 넘는 권한을 행사하는 정치적 과대표 상황이 계속되고 있다"며 선거제도 개혁을 촉구했다.

구체적으로 ▲광역단체장 결선투표제▲기초의회 3∼5인 선거구제▲광역의회 연동형 비례 30% 확대▲특정 성비 60% 이하 공천제 등을 제시하면서 "국회 정개특위에서 공직선거법 개정에 나서야 한다"고 주문했다.

민주당의 6·3 지방선거 후보 공천 심사도 부실하게 이뤄지고 있다며 책임론에 불을 지폈다.

단체는 전날 입장문을 통해 "내부에서 터져 나오는 이야기를 종합하면 음주·탈당 이력·부적절 언행·각종 범죄 이력 등으로 걸러져야 할 인사들이 대거 공천 적합 후보로 분류됐다"고 규탄했다. 이어 "공천만 되면 당선이라는 민주당 정치 독점 질서의 폐해가 다시 반복되고 있는 모양새다. 대단한 오만이다"고 일침을 가했다.

bless4ya@newspim.com