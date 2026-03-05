화성시 청소 관련 민원과 정보 더욱 편리하게...'청소행정포털' 구축 완료

생활폐기물 미수거 신고 및 처리 현황 실시간 확인, 재활용품 배출 방법 안내, 청소 시설(RFID, 재활용품 무인회수기 등) 불편 신고 등 다양한 서비스 한 곳에

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 청소 행정 업무를 통합 관리하는 '청소행정포털'구축을 완료하고 5일부터 지역 주민을 대상으로 정식 서비스 제공을 시작한다고 밝혔다.

청소행정포털 메인 화면. [사진=화성시]

청소행정포털은 기존 스마트청소관리시스템을 고도화한 통합 플랫폼으로 시민이 청소 관련 민원과 정보를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 마련됐다.

포털을 통해 지역 주민은 생활폐기물 미수거 신고 및 처리 현황 실시간 확인, 재활용품 배출 방법 안내, 청소 시설(RFID, 재활용품 무인회수기 등) 불편 신고 등 다양한 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있다.

또 청소행정포털은 민원과 운영 데이터를 통합 관리해 지역별 청소 수요를 분석하고 보다 신속하고 효율적인 대응이 가능하도록 설계됐다.

시는 이번 포털 개통을 계기로 시민 중심의 디지털 청소 행정을 본격화하며 앞으로도 기능 개선과 시스템 고도화를 통해 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

이종원 자원순환과장은 "청소행정포털은 시민들이 생활 속 불편을 더욱 신속하게 해결하고 필요한 청소 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구축한 시스템"이라며 "앞으로도 시민 편의를 고려해 쾌적한 도시환경 조성에 최선을 다하겠다"고 전했다.

