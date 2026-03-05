광양시농민회, 정인화 시장 공식 지지…"농민 중심 행정 실현했다"

지원사업 실천력·민주적 리더십 이유로 지지 표명

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전국농민회총연맹 광양시농민회는 지난 4일 광양시청 열린홍보실에서 기자회견을 열고 정인화 광양시장 지지를 공식 선언했다고 5일 밝혔다. 농민단체가 지방선거 이후 현 시장에 대한 신뢰를 재확인한 것은 이번이 처음이다.

전농 광양시농민회는 이날 발표한 지지선언문에서 "농민의 삶을 지키고 지역 농업의 미래를 책임질 적임자는 정인화 시장"이라며 "농업 행정의 원칙을 흔들림 없이 실천해 온 점을 높이 평가한다"고 밝혔다.

광양시농민회가 지난 4일 광양시청 열린홍보실에서 기자회견을 열고 정인화 광양시장 지지를 공식 선언했다 [사진=광양시농민회] 2026.03.05 chadol999@newspim.com

단체는 특히 정 시장의 지난 임기 동안 실제로 추진된 농정 사업들을 '보여주기식이 아닌 실질적 성과'로 규정했다. 농촌 비닐하우스 지원사업, 농산물 포장재 지원사업 등 지역 농민 요구가 시 정책으로 반영된 점을 대표적 사례로 꼽았다.

농민회는 "정 시장 행정은 현장을 이해한 정책이었다"며 "행정보다 사람, 예산보다 삶을 먼저 생각하는 방향이 광양농업의 변화를 만들었다"고 평가했다.

또 최근 농업 현실과 관련해 "논과 밭에서의 땀이 정당한 대가로 돌아오지 못하고 생산비 부담이 커지는 상황 속에서 농민들은 하루하루 빚으로 버티고 있다"며 "이럴 때일수록 농정을 이해하고 실행할 수 있는 리더십이 필요하다"고 강조했다.

단체는 "윤석열 정권 시기 민주주의 위기 속에서도 시민과 함께 목소리를 낸 정 시장의 행보가 지역 사회의 연대 가치를 보여줬다"며 "같은 방향의 철학을 공유하는 의미로 '민주시민상'을 전달했다"고 밝혔다.

농민회는 "이제는 선택의 시간"이라며 "말뿐인 약속이 아닌 농민의 삶을 실질적으로 지킬 수 있는 리더와 함께하겠다. 광양의 미래를 위해 정인화 시장과 끝까지 함께할 것"이라고 말했다.

이번 기자회견에는 유영준 회장, 장양순·장영기 부회장 등 광양시농민회 임원이 참석했다.

