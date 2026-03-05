광양세풍산단 착공…4000억 투자 지역경제 '엔진' 시동

2030년 준공 목표, 3000명 고용·80개 기업 입주 기대

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청은 5일 광양시 광양읍 세풍리 일원에서 세풍일반산업단지(세풍산단) 조성사업 착공식을 열고 본격적인 공사를 시작했다고 밝혔다.

이날 행사에는 전남도·광양시 관계자, 입주기업, 지역주민 등 200여 명이 참석해 사업의 첫 삽을 뜨는 순간을 함께 했다. 식전행사, 경과보고, 기념사, 착공 퍼포먼스로 이어진 이번 행사는 세풍산단이 지역 경제의 신성장축으로 도약할 것이라는 기대 속에 진행됐다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 김영록 전남도지사가 5일 광양시 광양읍 세풍리 일원 세풍일반산업단지 조성사업 착공식에서 기념사를 하고 있다. 2026.03.05 chadol999@newspim.com

세풍산단은 광양시 광양읍 세풍리 일원 133만㎡(약 40만평) 부지에 총 3813억 원을 투입해 2030년 준공을 목표로 하는 대규모 공영개발 사업이다. 도로·용수·배수시설 등 산업 기반 인프라를 갖추고 기업 활동의 안정성을 높이는 한편, 산업용지를 적기에 공급해 광양만권의 산업경쟁력을 강화한다는 구상이다.

광양경자청은 세풍산단을 RE100(재생에너지만 사용하는 산업단지)을 기반으로 한 친환경 산업단지로 조성, 미래첨단 국가산단 지정을 추진한다. 남해안권이 보유한 풍력·태양광 등 재생에너지 자원을 활용해 탄소중립과 글로벌 기업 유치라는 두 마리 토끼를 함께 잡겠다는 전략이다.

세풍산단이 완성되면 지역경제에 미칠 파급효과는 상당하다. 타당성 조사 결과 생산유발효과는 4309억 원, 부가가치유발효과 1888억 원, 취업유발효과 2888명으로 분석됐다. 약 80개 기업이 입주할 것으로 예상되며, 반도체·미래 모빌리티·첨단소재·친환경 부품 산업 등 전략산업을 유치해 남해안권 반도체 클러스터의 핵심으로 육성할 방침이다.

구충곤 광양경자청장은 "세풍산단 조성은 준비 단계를 넘어 실행에 들어선 의미 있는 분기점"이라며 "공사 안전을 철저히 관리하고, 첨단산업 집적을 통해 광양만권의 새로운 성장동력을 창출하겠다"고 말했다.

