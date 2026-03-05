'2026 THE 이재훈 전국투어 콘서트-Come on' 7일 수원서 공연

경기아트센터 "세대 아우르는 히트곡과 탄탄한 라이브로 관객과 호흡하는 공연 될 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 오는 7일 오후 5시, 대극장에서 '2026 THE 이재훈 전국투어 콘서트 – Come on' 수원 공연을 선보인다고 5일 밝혔다.

이재훈 콘서트 포스터. [사진=경기아트센터]

아트센터에 따르면 이번 공연은 서울 공연 전석 매진으로 뜨거운 화제를 모은 전국투어의 본격적인 시작을 알리는 무대로, 경기아트센터를 시작으로 전주·대전·대구·울산·용인 등 전국 주요 도시에서 이어질 예정이다.

이재훈은 그룹 쿨(COOL)의 메인 보컬로 '해변의 여인', '애상', '슬퍼지려 하기 전에', '아로하' 등 수많은 히트곡을 남기며 오랫동안 대중의 사랑을 받아온 가수다. 특유의 청량하면서도 깊이 있는 보컬과 안정적인 가창력으로 세대를 아우르는 감성을 전달하며 한국 대중음악을 대표하는 보컬리스트로 자리매김해 왔다.

이번 공연에서는 이재훈의 대표 히트곡들을 비롯해 감성적인 발라드와 경쾌한 무대가 어우러진 다채로운 구성으로 약 120분간 관객과 만난다. 특히 전성기를 방불케 하는 무대 매너와 안정적인 라이브, 관객과 호흡하는 친근한 무대가 어우러져 공연장을 뜨거운 에너지로 채울 예정이다.

앞서 열린 서울 공연에서는 독보적인 가창력과 에너지 넘치는 퍼포먼스로 객석의 큰 호응을 이끌어냈다. 공연이 끝난 뒤에도 "시간이 순식간에 지나갔다", "여전히 압도적인 라이브" 등 관객들의 호평이 이어지며 전국투어에 대한 기대감을 높였다.

경기아트센터 관계자는 "세대를 아우르는 히트곡과 탄탄한 라이브로 관객과 호흡하는 공연이 될 것"이라며 "추억과 감동을 함께 느낄 수 있는 무대를 통해 관객들에게 특별한 시간을 선사하길 기대한다"고 전했다.

공연은 3월 7일 오후 5시 경기아트센터 대극장에서 열리며, 티켓 가격은 VIP석 16만5000원, R석 15만4000원이다. 8세 이상 관람 가능하며, 경기아트센터 홈페이지와 NOL 티켓에서 예매할 수 있다.

