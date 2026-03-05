광주 서구, '우리동네 골목맛집 100' 발굴 나서

"상권 활력, 맛집 브랜드 육성"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 상권에 활력을 불어넣기 위해 '우리동네 골목맛집 100' 발굴에 나선다고 5일 밝혔다.

서구는 지역 곳곳에 숨은 우수 음식점을 발굴해 대표 맛집 브랜드로 육성하고 있으며 현재 84개소가 골목맛집으로 운영 중이다.

'우리동네 골목맛집' 참여 업소 모집. [사진=광주 서구] 2026.03.05 bless4ya@newspim.com

올해는 서구 관내 소규모 음식점과 제과점을 대상으로 진행되며 서류 심사와 현장 조사, 온라인 주민 투표, 전문가 심의를 거쳐 위생·맛·서비스·향토성 등을 종합 평가해 최종 16개소 내외를 선정할 계획이다.

신청 자격은 공고일 기준 서구 내에서 영업신고 후 1년 이상 운영 중인 연면적 150㎡ 이하의 소규모 음식점과 제과점이다.

단, 프랜차이즈 가맹점·직영점, 단란·유흥주점은 제외되며 최근 1년 이내 행정처분 이력이 없어야 한다.

선정된 업소에는 ▲공식 지정패 교부 ▲전문가 경영 컨설팅 ▲SNS 홍보 콘텐츠 제작 등 맞춤형 지원을 제공된다.

특히 올해는 식품의약품안전처 위생등급제 지정을 위한 주방 위생 컨설팅을 강화하고 위생 분야 환경개선사업 신청 시 우선권을 부여하는 등 지원을 확대할 계획이다.

신청 기간은 오는 20일까지이며 참여를 희망하는 업소는 서구보건소 보건위생과를 방문하거나 등기우편 또는 전자우편으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 서구청 누리집 고시공고에서 확인하거나 서구보건소 보건위생과(062-360-7675)로 문의하면 된다.

bless4ya@newspim.com