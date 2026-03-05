경기도, 국제개발협력사업 민간위탁 공개모집

기후위기 대응과 글로벌 교육·보건 격차 해소·보훈가치 확산

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 기후위기 대응과 글로벌 교육·보건 격차 해소, 보훈가치 확산을 위한 '2026년 경기도 국제개발협력사업 민간위탁 수탁기관 공개모집'을 한다고 5일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 공개모집은 기후·교육·보건·보훈 분야 총 8개 사업, 15억4200만 원 규모로 추진된다. 전문성과 현장 실행력을 갖춘 민간기관을 선정해 4월부터 본격 추진할 계획이다. 도는 현지 수요에 기반한 맞춤형 사업 설계와 성과관리 체계를 강화해 사업의 실효성과 지속가능성을 높일 방침이다.

국제개발협력사업은 ▲경기청년 기후특사단(몽골, 베트남, 키르기스스탄) ▲환경 지속가능성 강화(몽골) ▲아동 교육환경 개선(네팔) ▲글로벌 역량강화(베트남) ▲보훈가치 제고(에티오피아) ▲보건의료 서비스 강화(에티오피아) ▲글로벌 네트워크 구축 ▲사업 성과관리를 통한 체계 고도화 등 8개 사업으로 구성된다.

특히 기후위기 대응과 환경개선 사업은 탄소흡수원 확대와 지역사회 회복력 강화에 기여하고, 교육·보건 분야 지원은 취약국가의 교육시설 개보수 및 기자재 제공, 의료 인프라 확충, 전문인력 교육 등을 통해 주민 삶의 질 향상을 도모할 것으로 기대된다.

보훈 지원 사업은 역사적 연대에 기반한 책임 있는 공적개발원조(ODA) 실천 사례로 지방정부 차원의 공공외교 역할을 강화하는 계기가 될 전망이다. 또한 사업의 지속가능한 효과성을 위해 사후관리 방안을 마련하고, 성과 분석 및 개선과제 도출에 활용할 계획이다.

경기도는 사업 종료 이후에도 효과가 이어질 수 있도록 현지 기관과의 협력체계 구축, 역량 강화, 성과관리 체계 고도화를 실시해 국제사회가 공동으로 추진하는 지속가능발전목표(SDGs) 달성에도 기여할 계획이다.

공개모집 신청은 3월 11일부터 18일까지이며, 관련 내용은 경기도 누리집 고시·공고란 등에서 확인 가능하다. 국제개발협력 수행 역량을 갖춘 민간단체, 학교, 산학협력단 등이 신청할 수 있으며, 수탁기관은 선정심의위원회 심사를 통해 사업 타당성, 수행능력, 성과관리 방안, 예산 타당성, 안전보건 관리 등을 종합적으로 평가해 최종 결정된다.

장미옥 국제협력정책과장은 "이번 공개모집은 사업의 전문성과 현장성을 강화하고, 성과 중심의 국제개발협력 체계를 고도화하는 계기가 될 것"이라며 "지방정부 차원의 전략적 국제개발협력사업 추진을 통해 글로벌 공동 과제 해결에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com