코웨이, 아이스 스탠드 3.0 정수기 출시...제빙량 2배 'UP'

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 코웨이는 스탠드형 얼음정수기 '아이스 스탠드 3.0'을 출시했다고 4일 밝혔다.
기존 제품 대비 크기는 줄이고 제빙 성능은 강화한 것이 특징이다. 가로 33cm의 슬림한 디자인으로 기존 모델 대비 약 11% 부피를 줄이면서도 일일 제빙량은 두 배로 늘어난 13.6kg을 구현했다. 특히 16분마다 신선한 얼음을 생성하는 쾌속 제빙 기술력을 탑재해 전작 대비 약 23% 빠른 속도로 얼음을 공급한다.
물을 받는 추출구 부분의 효율성과 편의를 높였다.
추출부 높이는 허리를 굽힐 필요 없도록 팔 높이까지 올렸으며, 추출공간은 추출 공간은 27cm로 넓혀 효율성과 편의성을 동시에 높였다. 얼음과 물이 동시에 나오는 '얼음물' 기능이 적용돼 각각 받아야 하는 번거로움을 없앴으며, 3단계 맞춤 추출(약 500mL, 700mL, 1L)로 필요한 용량만큼을 간편하게 선택할 수 있다.
4중 UV 살균 기능으로 얼음 저장고부터 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균해주며 작동 상황은 전면 화면을 통해 한 눈에 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수 탱크 등은 간편하게 분리돼 세척에 용이하다.
RO 필터 시스템을 통해 중금속, 박테리아 등 물 속에 녹아있는 유해물질뿐만 아니라 노로 바이러스, 대장균 등도 제거한다. 이 밖에도 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 줄였다. 색상은 포슬린 화이트, 페블 그레이 총 2가지다.
신제품에 대한 자세한 내용 및 구매는 코웨이 홈페이지, 코웨이닷컴 앱 또는 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.
