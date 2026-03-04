반도건설, 온라인 채널 전면 개편…고객 소통 강화

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 반도건설은 고객 접점을 확대하고 소통을 강화하기 위해 온라인 채널을 전면 개편했다고 4일 밝혔다.
이번 개편은 웹진 아카이브비(ARCHIVE.B) 리뉴얼을 중심으로 콘텐츠 허브 기능을 강화하고 유튜브 유보라TV 재생목록 체계를 재정비하는 데 초점을 맞췄다. 반도건설은 지난 3일 웹진 아카이브비를 리뉴얼 개설하고 디자인과 사용자 경험을 전면 개선했다. 모바일 환경을 고려해 화면 구성과 동선을 재정비했으며 향후 외부 채널과 연계도 확대할 계획이다.
대표 콘텐츠인 유 라이프(U LIFE)는 입주민 인터뷰를 중심으로 단지 내 일상을 조명하며 실제 고객 경험을 콘텐츠로 연결한다. 기술 경쟁력을 전달하는 카이브 코어(KAIVE CORE)와 관련 인물 인터뷰를 다루는 마스터스 뷰(MASTER'S VIEW)를 통해 상품과 기술 적용 사례를 소개한다.
유튜브 채널 유보라TV는 재생목록을 3개 축으로 개편했다. 부동산 유튜버와 협업한 유보라 인사이트, 예능과 사연 중심 자체 콘텐츠인 유보라 오리지널, 기업 소식을 다루는 유보라 아카이브로 구성된다.
유보라 인사이트 1편은 2030 세대의 주거 고민을 다룬 내용으로 공개됐다. 유보라 오리지널은 권성준 셰프가 선정 가정을 방문하는 아침 먹고 가 콘텐츠로 사연 발표 후 촬영을 진행할 예정이다.
반도건설은 월 1~2회 뉴스레터를 정기 발행해 주요 콘텐츠를 이메일로 발송할 계획이다. 리뉴얼 기념 구독 이벤트는 오는 17일까지 진행되며 당첨자는 24일 발표한다. 추첨을 통해 백화점 상품권 3만원권 10명과 커피 기프티콘 100명을 제공한다.
반도건설 관계자는 "이번 개편은 웹진과 유튜브를 고도화해 고객과 소통을 강화하기 위한 것"이라며 "고객 이야기를 담은 공감형 콘텐츠를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
