'행정통합' 장종태 "이장우·김태흠 사퇴해야...충청 기회 날렸다"

민주당원들 삭발식 거행도..."국힘, 이중잣대 폐기하라" 규탄
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 국회에서 대전·충남 통합 법안 처리가 무산된 가운데 더불어민주당이 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 강하게 비판하며 책임과 사퇴를 촉구했다.
장종태 국회의원(더불어민주당)은 4일 대전시의회 기자실을 찾아 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사를 겨냥해 "대전·충남 시도지사는 충청의 미래를 팔았다"며 "본인들 안위와 영광을 위해 충청의 기회를 날렸다"고 비판했다.
특히 장 의원은 양 시도지사들이 선제적으로 추진했던 '행정통합'임에도 정치적 유불리를 따져 반대하는 입장을 보였다며 비판을 쏟아냈다.
그는 "대전·충남 행정통합은 2024년 11월 이 시장과 김 지사가 통합 선언을 하며 자신들의 브랜드를 만들었음에도 돌연 재정과 권한 이양 부족을 핑계로 제동을 걸기 시작했다"며 "이는 따른 정치적 입지가 흔들릴 것을 우려해 스스로 브레이크를 밟은 '무책임한 정치쇼'"라고 지적했다
그러면서 "대통령과 여당이 제시한 4년 20조 원 규모 재정 지원과 공공기관 이전에 우선권을 준다는 파격적인 인센티브는 애초에 두 단체장이 논의해 온 내용과 다를 바 없다"며 "이들이 걷어찬 20조 원과 광역 경제권은 단순한 정책 실패가 아닌 시민의 삶을 정치적 징검다리로 이용한 명백한 기만 행위"라고 피력했다.
끝으로 장종태 의원은 "지역민을 갈라치고 서로 손가락질 받게 하는 오만함을 절대 잊지 않아야 한다"며 "다가오는 6월 지방선거는 이 정치쇼 비즈니스의 종지부를 찍는 날이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 통합이 진행될 경우 '2년 단기 임기 시장 출마'에 대해서도 긍정하며 "통합이 된다면 그런 논의와 궤를 같이한다"고 했다.
한편 이날 장 의원 기자회견 후 더불어민주당 대전시당은 국민의힘 책임을 규탄하며 집단 삭발을 진행했다. 민주당원 50여 명은 대전시청 북문에서 '대전·충남 차별 내란잔당 규탄 및 통합촉구결의대회'를 열고 "국민의힘은 대전충남을 기만하는 이중잣대를 폐기하고 통합을 당론으로 확정하라"며 규탄대회와 삭발식을 진행했다.
이들은 성명문을 통해 "대전충남통합법은 대구경북통합법과 토씨하나 다르지 않은 법안임에도 대전·충남통합 앞에서는 어깃장을 놓고 철저히 외면하고 있다"며 이장우 시장과 김태흠 지사의 사퇴를 요구했다.
