삼성증권, '연금저축 운용사 ETF 순매수 이벤트' 실시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 5월 29일까지 연금저축계좌 고객을 대상으로 '연금저축 운용사 ETF 순매수 이벤트'를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 이벤트는 연금저축계좌 내 상장지수펀드(ETF) 투자를 통한 장기 자산 형성을 지원하기 위해 마련됐으며, 이벤트 참여 운용사는 삼성자산운용·KB자산운용·한화자산운용·삼성액티브자산운용·한국투자신탁운용 등이다.
첫 번째 이벤트는 연금저축 계좌를 보유한 고객 전체를 대상으로 진행된다. 고객이 연금저축계좌에서 운용사별로 선정된 이벤트 대상 ETF를 순매수하면 순매수 금액 구간에 따라 모바일 커피 쿠폰을 받을 수 있다.
운용사별 ETF 순매수 금액이 300만원 이상 500만원 미만일 경우 상품권 1만원권을, 500만원 이상일 경우 2만원권을 제공한다. 해당 혜택은 5개 운용사별로 각각 선착순 500명에게 지급되며 운용사별 중복참여가 가능하다.
두 번째 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금저축계좌로 이전한 고객을 대상으로 한다. ISA 만기 자금을 이전한 뒤 이벤트 대상 ETF를 500만원 이상 순매수하면 모바일 커피 쿠폰 한 장을 지급한다. 해당 혜택 당첨 인원은 운용사별 500명이며 운용사별 중복참여가 가능하다.
삼성증권 관계자는 "연금저축계좌를 활용한 절세 투자에 대한 관심이 높아지는 가운데 ETF를 통한 투자 수요 역시 확대되고 있다"며 "고객들이 연금계좌를 통해 장기적 관점에서 안정적인 자산관리를 이어갈 수 있도록 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com