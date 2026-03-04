李대통령 "그 날 따라 굽은 내 팔이 더 아파"…韓서 팔 잃은 필리핀 노동자 재회

보상도 못받고 강제 출국…李 재심에서 보상금 받아
'이재명 자서전'에도 언급…"기쁘기보다 술 더 마셔"
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 4일(현지시간) 인권 변호사 시절 변호를 맡았던 필리핀 산업재해 노동자 아리엘 갈락씨를 만나 "갈락씨 덕분에 후배들은 억울한 일이 없다"고 회포를 나눴다.
강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령과 갈락씨의 깜짝 만남을 소개했다. 갈락씨는 1992년 한국의 한 공장에서 근무하다가 사고를 당해 한 팔을 잃었고 보상도 받지 못한 채 필리핀으로 강제 출국당했다. 당시 인권 변호사였던 이 대통령은 사연을 접한 뒤 약 1년 간의 재심 절차를 밟아 갈락씨가 요양인정과 산업재해보상금을 받을 수 있게 도왔다.
갈락씨는 이 대통령과 만난 자리에서 "알아봐 주시고 만나뵐 수 있어서 영광이고 감사하다"며 "비록 사고를 당했지만 한국에 대해 늘 좋은 기억을 갖고 있고, 당시 변호사로서 좋은 결과를 만들어줘서 감사하다"고 말했다.
이 대통령은 "산업재해를 당한 외국인들의 강제 출국이 흔하던 시절이었다"며 "갈락씨 사건 후 정부 제도가 바뀌어 이제는 보상과 치료가 된다. 억울했을 텐데 한국에 대해 좋은 기억을 갖고 있어줘서 감사하다"고 화답했다.
이 대통령은 "한국 사람들도 외국에 노동자로 많이 나가서 일하는데, 어떤 시기, 어느 곳에서 일하든 똑같은 권리와 자유를 가지고 있다"고 덧붙였다.
이 대통령은 이후 갈락씨와의 인연이 수록된 '이재명 자서전'을 선물로 건네고 기념 촬영을 진행했다. 이 대통령은 자서전에서 "갈락에게 보상금을 송금한 저녁, 사무실 식구들과 파티 아닌 파티를 열었다. 갈락에게 그 돈이 사과나 위로가 될까 싶었다. 기쁘기보다 그날따라 내 굽은 팔은 더 많이 아팠고 술은 더 많이 마셨던 것 같다"고 당시를 회고했다.
pcjay@newspim.com