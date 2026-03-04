공군, F-16C 추락 원인 조사 발표… "야간훈련 중 '공중충돌'"

HUD 먹통·조종계통 이상에 산악지형 추락 우려…2번기 조종사 비상 탈출
NVG 시야 제한·거리 판단 미숙 판단…사고 교육 후 훈련 재개 예정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 공군 F-16C 전투기 2대가 지난 2월 25일 충주시 일대 야간비행훈련 중 공중접촉 사고를 일으켜 1대가 추락하고 조종사 1명이 비상 탈출한 것으로 확인됐다.
공군은 4일 국방부 출입기자단 브리핑을 통해 "사고 직후 박기완 공군참모차장을 본부장으로 사고대책본부를 구성해 임무조종사 조사, 비행기록장치 확인, 관계관 진술 청취 등을 통해 사고 상황과 원인을 1차적으로 확인했다"며 "정밀조사는 계속 진행 중"이라고 밝혔다.
F-16C 2대는 지난달 25일 오후 6시 58분 충주기지를 이륙해 야간투시경(NVG)을 착용한 고난도 전술훈련을 실시했고, 마지막 절차로 전투피해점검(Battle Damage Check)을 수행하던 중 사고가 났다.
전투피해점검 과정에서 편대가 임무공역 경계와 가까워지자 공역 이탈을 막기 위해 선회하던 중 1번기 좌측 외부연료탱크가 2번기 우측 날개와 부딪히는 '공중접촉'이 발생했다. 이 충격으로 2번기 전방시현기(HUD)가 꺼지고 조종계통이 정상 작동하지 않아 기체 고도가 계속 낮아졌고, 주변이 높은 산악지형인 점을 감안해 조종사는 추락 예상지점에 민가 등이 없는 것을 확인한 뒤 비상 탈출했다.
1번기 조종사는 기체 손상에도 불구하고 조종에는 문제가 없음을 확인한 뒤 관제기관에 비상사태와 2번기 추락 지역을 통보하고 충주기지로 복귀했다. 지상 점검 결과 1번기 좌측 외부연료탱크와 파일런(pylon) 등이 손상된 것으로 나타났다. 파일런은 날개나 동체 아래에 연료탱크·무장 등을 장착하기 위한 구조물이다.
사고조사단은 "야간투시경을 착용한 1번기 조종사가 2번기와의 거리와 접근율을 정확하게 판단하지 못해 공중접촉이 발생한 것으로 확인했다"고 밝혔다. 야간투시경은 빛이 없는 야간에도 외부 환경 식별을 가능하게 해 전투기 임무 수행에 필수적인 장비지만, 착용 시 시야각이 좁아지고 원근감이 저하돼 거리 판단과 대형 유지에 더 많은 주의와 상당한 숙달 훈련이 필요하다고 공군은 설명했다.
공군은 "사고 원인이 항공기 결함이 아닌 것으로 확인됨에 따라 전 조종사를 대상으로 사고 사례 교육과 야간투시경 임무 유의사항 재강조 교육을 실시하고 있다"며 "사고가 있었던 충주기지 비행훈련은 후속 조치를 감안해 조만간 재개할 계획"이라고 했다.
공군은 "이번 사고로 국민께 심려를 끼쳐드린 점을 다시 한 번 송구하게 생각한다"며 "비행사고 재발 방지를 위한 예방 활동을 강화해 '국민이 신뢰하는 첨단 정예 공군'으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com