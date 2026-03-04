실적 둔화에도 배당 유지…빙그레 "안정적 주주환원 지속"

해태아이스크림 합병·수익성 중심 포트폴리오 재편 추진
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 빙그레는 2025년 결산 배당으로 보통주 1주당 3300원의 현금배당을 실시하기로 이사회에서 결의했다고 4일 밝혔다. 배당 총액은 약 292억 원 규모로 지난해와 동일한 수준이다. 배당 기준일은 오는 3월 19일이며 배당금 지급은 4월 13일부터 진행될 예정이다.
빙그레는 2025년 연결 기준 매출 1조 4,896억 원, 영업이익 884억 원, 당기순이익 556억 원을 기록했다. 매출은 전년 대비 1.8% 증가했지만 내수 소비 침체와 원부자재 가격 상승 영향으로 영업이익은 약 32.7%, 당기순이익은 46.2% 감소했다.
이 같은 경영 여건 속에서도 빙그레는 정부의 기업 밸류업 정책과 주주환원 강화 기조에 맞춰 배당 규모를 유지하기로 했다. 회사는 고배당기업 특례 요건 등을 고려해 안정적이고 일관된 배당 정책을 유지하고 이를 통해 주주 신뢰를 높이겠다는 방침이다.
빙그레는 자율공시를 통해 중장기 기업가치 제고 방안도 함께 발표했다. 주요 전략으로는 △종속회사 해태아이스크림 합병을 통한 경영 효율화 △브랜드 및 제품별 수익성 중심 포트폴리오 재편 △안정적 투자 운영 △배당 원칙 명확화 등이 제시됐다. 해외 사업 역시 미국 등 주요 시장을 중심으로 매출 확대 전략을 추진할 계획이다.
빙그레 관계자는 "어려운 경영 환경 속에서도 주주가치 제고 방안을 통해 정부 정책 기조에 발맞추고자 했다"며 "사업 경쟁력을 강화해 기업가치를 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.
