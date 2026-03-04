"가장 맛있는 순간에 배송" 하림 오드그로서, 2026 브랜드 캠페인 공개

신선 유통 판타지 영상 공개…최대 70% 할인 이벤트도 진행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하림의 신선 직송 커머스 '오드그로서(ODD GROCER)'가 2026년 브랜드 캠페인 '가장 맛있는 시간을 파는 상점, 오드그로서'를 공개했다.
4일 하림에 따르면 이번 캠페인은 단순히 상품을 빠르게 배송하는 기존 e커머스의 '속도 경쟁'에서 벗어나 식재료가 가장 맛있는 순간인 '피크타임(PEAK TIME)'을 고객에게 전달하겠다는 오드그로서의 초신선 식품 철학을 강조하는 데 초점을 맞췄다.
캠페인 영상은 오드그로서의 유통 구조를 판타지 콘셉트로 표현한 것이 특징이다. 영상 속 매장은 마치 농장이 도심 속 상점 안으로 들어온 듯한 분위기로 연출되며, 하림이 직접 운영하고 관리하는 농장에서 선별된 식재료가 고객에게 전달되는 과정을 시각적으로 보여준다. 고객이 오드그로서 매장에 들어서는 순간 자연의 생동감을 체험하는 듯한 경험을 제공한다는 메시지를 담았다.
오드그로서는 이번 캠페인을 통해 '물류 보관 0일' 원칙도 강조했다. 영상 속 '오드마스터'는 최상의 식재료를 선별하는 신선 전문가로 등장해 농장에서 갓 산란한 달걀을 즉시 고객에게 전달하는 장면을 통해 초신선 가치를 상징적으로 보여준다. 또 고객이 소고기를 주문했을 때 숙성 시간이 충분하지 않다는 이유로 판매를 거절하는 장면을 통해 '가장 맛있는 순간'을 지키겠다는 브랜드 철학을 위트 있게 표현했다.
캠페인에는 닭을 품에 안고 등장하는 오드마스터 등 하림의 정체성을 상징적으로 표현한 캐릭터도 등장한다. 진지하면서도 엉뚱한 매력을 지닌 캐릭터를 통해 브랜드의 독특함(ODD)을 강조하고 친근한 브랜드 이미지를 전달했다.
오드그로서 관계자는 "오드그로서는 단순히 식품을 판매하는 곳이 아니라 식재료가 가진 최상의 가치를 경험하게 하는 브랜드"라며 "고객들이 피크타임에 배송되는 초신선 식품의 진정한 가치와 맛을 느끼길 기대한다"고 말했다.
오드그로서의 2026 브랜드 캠페인 영상은 공식 유튜브 채널과 인스타그램 등 SNS에서 공개된다. 캠페인을 기념해 최대 70% 할인 쿠폰과 피크타임 특가 프로모션, 경품 이벤트 등 다양한 고객 참여 행사도 진행하며 자세한 내용은 오드그로서 앱에서 확인할 수 있다.
