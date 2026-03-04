복지부, 국립대 병원 등 권역책임의료기관에 742억 투입

양성자 치료기, 비수도권에 도입
복지부 "중증·고난도 치료 기반"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국립대 병원 등 권역책임의료기관에 742억원이 투입된다.
보건복지부는 4일 국정과제인 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국립대 병원 등 권역책임의료기관을 대상으로 중환자·중증질환 치료 시설 확충 비용과 장비비로 총 742억원을 지원하기로 결정했다고 밝혔다.
권역책임의료기관은 17개 시·도별 고난도 필수 의료를 제공하는 의료기관으로 권역 내 의료기관 간 협력체계를 조정한다. 국립대 병원을 중심으로 지정됐다.
복지부는 지역 내에서 중증 치료 역량을 갖춘 핵심 병원을 육성해 국민이 서울 등 수도권으로 이동하지 않고도 지역에서 치료가 완결되는 지역 완결적 의료 체계를 구축한다. 지난해부터 권역책임의료기관의 시설과 장비를 지원하고 있다.
특히, 올해는 중증·고난도 치료에 필수적인 시설 확충에 중점을 뒀다. 부산대 병원, 강원대 병원, 전북대 병원 등 다수의 권역책임의료기관에 중증환자가 골든타임 내에 치료받을 수 있도록 중환자실을 확충할 예정이다.
경북대 병원과 제주대 병원은 고위험 산모 집중치료실을 확충한다. 충북대 병원은 소아응급의료센터와 소아중환자실을 보강해 산모·신생아·어린이가 지역 내에서 안전하게 치료받을 수 있는 환경을 구축한다.
전남대 병원에는 로봇수술기가 지원된다. 충남대 병원은 실시간으로 환자 상태를 확인하면서 수술을 동시에 진행할 수 있는 혼합형(하이브리드) 수술시스템을 구축해 고난도 수술의 정밀도를 높인다.
지역에서도 세계적 수준의 정밀 암 치료를 받을 수 있도록 칠곡경북대 병원에 양성자 치료장비도 도입된다. 양성자치료는 기존의 엑스선(X-ray) 기반 방사선치료와 달리 양성자 입자를 이용해 암 세포를 정밀하게 파괴하는 첨단 방사선 치료기술로 기존 방사선 치료에 비해 부작용 감소와 치료 효과 향상을 기대할 수 있다.
아울러 복지부는 수도권에 설치된 첨단 암 치료 장비를 지역에도 확대해 암 환자와 가족의 경제적·심리적 부담을 낮춰 지역 내에서 첨단 암 치료가 이루어질 수 있도록 할 계획이다. 지방재정투자심사 등 행정절차를 간소화하거나 면제해 지역 중증·필수의료 인프라 확충이 지연되지 않도록 할 예정이다.
복지부는 이달부터 2차 공모를 거쳐 아직 기관별 편성 예산을 채우지 못한 시·도를 중심으로 사업계획서를 접수한다. 이후 평가를 거쳐 지원될 예정이다.
이중규 복지부 공공보건정책관은 "이번 지원은 단순한 장비 지원을 넘어 지역에서도 중증·고난도 치료가 완결될 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다"며 "지역 주민이 거주 지역에서 안심하고 치료받을 수 있도록 권역책임의료기관의 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com