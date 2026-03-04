경북도의회 "TK통합특별법 조속 처리하라"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '대구·경북 통합특별법'이 지난 2월 국회 법사위 문턱을 넘지 못한 채 표류하고 있는 가운데 경북도의회가 "'대구·경북 통합특별법'의 조속한 처리"를 거듭 촉구했다.
경북도의회는 4일 '대구·경북 통합특별법 처리 재촉구 성명서'를 내고 "대구·경북 통합은 2019년부터 준비해 온 500만 시·도민의 염원이자, 현 정부가 약속한 '5극 3특 체제'의 핵심으로 단순한 행정구역 개편이 아니라 무너져가는 지방을 살리고 대한민국 재도약의 심장을 뛰게 할 역사적 대전환"이라고 강조하며 "국회는 500만 시·도민의 염원과 균형발전의 골든타임을 외면하지 말라"며 조속한 국회 처리를 요구했다.
그러면서 경북도의회는 " '전남·광주 통합특별법'이 국회 문턱을 넘어 영호남 상생의 한 축을 세웠음에도 불구하고 대구·경북의 목소리에는 유독 귀를 닫고 있다. 이는 대구·경북에 대한 차별이며, 지방자치의 헌법 정신에도 정면으로 위배된다"고 국회를 비판하고 ▲국회 법제사법위원회의 '대구·경북 통합 특별법' 즉각 상정▲국회의 신속한 본회의 소집과 특별법 의결▲국회와 정부의 특별법 입법 절차 마무리를 촉구했다.
경북도의회는 "'대구·경북 통합 특별법'이 무산될 경우, 국회는 대구·경북 시·도민의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.
nulcheon@newspim.com