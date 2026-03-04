우리銀, 알뜰폰 통신비 0원 도전…최대 37만원 혜택

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일' 신규 개통 고객에게 통신비 체감가를 0원으로 낮춰주는 '통신비 자유선언' 이벤트를 이달 31일까지 진행한다고 4일 밝혔다.
이벤트 기간 내 신규 개통 고객 전원에게 네이버페이(Npay) 포인트 3만원을 기본 지급하며, 개인별 멤버십 등급에 따라 연간 최대 6만원 상당의 모바일 쿠폰 혜택을 추가로 제공한다. 또한 ▲청년드림 요금제 4종 ▲더블쿠폰 요금제 5종 ▲가성비 요금제 3종을 포함한 총 12종 대표 요금제 가입 고객에게는 특별 프로모션 할인과 우리금융 통합 포인트 '꿀머니' 지급 등 연간 최대 37만원 상당의 혜택을 제공한다. 이를 통해 고객은 가입 후 6개월간 실질적인 통신비 0원 효과를 체감할 수 있다.
이와함께 이달 새롭게 선보인 '삼성월렛머니 요금제'에 가입하는 선착순 5000명의 고객에게는 12만 삼성월렛머니 포인트를 파격적으로 증정한다. 여기에 우리은행 계좌를 통한 요금 충전 및 자동이체 등록 시 주어지는 추가 적립 혜택과 멤버십 기본 혜택을 모두 합산할 경우, 고객은 연간 최대 30만원 상당의 풍성한 금융 혜택을 받을 수 있다.
윤세라 우리은행 WON모바일사업부 차장은 "이번 행사는 고물가 시대에 고객이 실제로 체감할 수 있는 통신비 부담을 대폭 낮추기 위해 세심하게 기획했다"며 "앞으로도 실생활에 보탬이 되는 고객 혜택을 지속적으로 확대해 가계 생활비 절감에 직접적으로 기여하는 대표 알뜰폰 브랜드로 확고히 자리매김하겠다"고 말했다.
