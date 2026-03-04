장수군, 장수몰 온라인 B2C 마케팅 설명회 개최

기본소득 연계 결제 도입·판로 확대 추진
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 직영 농특산물 쇼핑몰 경쟁력 강화를 위한 마케팅 역량 제고에 나섰다.
군은 한누리전당에서 '장수몰 온라인 B2C 마케팅 설명회'를 열고 지역 농가 및 입점업체 40여 명을 대상으로 운영 전략과 홍보 방향을 공유했다고 4일 밝혔다.
설명회에서는 상품 디자인 개선과 고객만족도 향상을 위한 온라인 쇼핑몰 운영 전략, 마케팅 역량 강화 교육이 진행됐다. 아울러 전년도 매출 성과와 홍보 전략을 점검하고 2026년 운영 방향을 안내했다.
특히 올해 전 군민 농어촌 기본소득 시행에 맞춰 '장수몰'에서도 기본소득 지급 수단인 지역상품권 chak카드 결제가 가능하다는 점을 집중 홍보하고, 이를 활용한 소비 촉진 방안도 설명했다.
교육에서는 고객관리와 품질관리의 중요성을 강조하며 소비자 신뢰 확보를 통한 재구매율 제고를 당부했다.
'장수몰'은 군이 직영하는 농특산물 온라인 쇼핑몰로, 체계적인 홍보 전략과 입점 농가의 품질 개선 노력에 힘입어 2025년 매출 12억 원을 기록하며 전년 대비 150% 성장했다.
군은 공동브랜드 '장수가꿈'과 홍보송 '장수좋다'를 제작해 브랜드 인지도 제고에도 힘쓰고 있다. 군 홍보대사인 가수 최재명이 녹음과 영상 제작에 참여해 화제를 모았다.
최훈식 군수는 "기본소득 연계 결제 시스템과 다양한 프로모션을 통해 장수몰이 지역 농가의 안정적인 온라인 판로로 자리매김하도록 지원하겠다"고 말했다.
