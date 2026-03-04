BNK부산은행, 외국인 고객 대상 생활밀착형 이벤트 진행

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 오는 5월31일까지 외국인 신규 고객을 대상으로 맞춤형 금융 혜택을 제공하는 'Welcome to BNK부산은행, See you at CU!' 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 이벤트는 국내 거주 외국인의 금융 접근성을 높이고 체감도 높은 생활 지원 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.
'BNK Welcome Global 통장'을 새로 개설하고 모바일뱅킹 가입과 체크카드 발급을 완료한 고객이 대상이다. 마케팅 알림(PUSH·SMS) 수신 동의 절차도 필요하다.
이벤트 요건을 충족한 고객 중 선착순 2000명에게는 편의점(CU) 모바일 상품권 3000원이 지급된다. 경품은 조건 충족 다음 달 초 개별 발송된다. 다만 지난해 2월 말 기준으로 같은 은행 입출금 통장을 이미 보유한 외국인은 제외된다.
'BNK Welcome Global 통장'은 급여 이체나 공과금 자동이체 실적이 있으면 각종 금융 수수료가 면제되는 외국인 전용 입출금 상품이다. 상품 및 이벤트 관련 자세한 내용은 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)에서 확인할 수 있다.
옥영수 부산은행 개인고객부장은 "부산은행과 첫 인연을 맺는 외국인 고객에게 감사의 뜻을 전하고자 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 외국인 고객의 한국 생활에 실질적인 도움이 되는 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.
