김소희 "기후·환경은 에너지·산업·국익 문제"…보수기후환경네트워크 발족

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국민의힘·개혁신당 의원 23명 참여…영국·일본과 국제 협력

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김소희 국민의힘 의원이 22일 국회 사랑재에서 보수기후환경네트워크(CCEN, Conservative Climate and Environment Network) 발족식을 개최하고, 범보수 진영의 기후·환경 논의 구심점 마련에 나섰다.

이번 네트워크에는 국민의힘과 개혁신당 소속 총 23명의 국회의원이 참여했다. 보수기후환경네트워크는 기후·환경 의제를 에너지, 산업, 민생, 국익의 문제로 인식하고, 범보수 진영이 책임 있는 정책 대안을 함께 논의하고 실천해 나가기 위해 출범했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김소희 국민의힘 의원이 22일 오전 서울 여의도 국회 사랑재에서 열린 보수기후환경네트워크(CCEN, Conservative Climate and Environment Network) 발족식에서 발족선언을 하고 있다. 2026.04.22 allpass@newspim.com

이날 발족식은 지구의 날을 맞아 네트워크의 출범을 알리고 향후 활동 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.

행사에는 네트워크 참여 의원들과 함께 영국 Conservative Environment Network(CEN)의 John Flesher Managing Director와 일본 사토모리(Satomori) 설립자 Lully Miura, 아울러가꾸는터전 이재영 대표도 참석해 발족을 축하했다.

기후위기특별위원회 간사로 활동 중인 김 의원은 "기후·환경 문제는 국민의 생활과 물가, 산업경쟁력, 수출과 공급망, 에너지 안보와 직결된 현실의 문제"라며 "이제는 말이 아니라 실효성 있는 정책과 실행력으로 답해야 할 때"라고 강조했다.

이어 발족선언문에서는 ▲균형 잡힌 무탄소 에너지믹스 구축 ▲이상기후로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 책임 있는 사회안전망 구축 ▲플라스틱 오염을 줄이기 위한 실효적 제도 마련 등 네트워크의 핵심 과제를 제시했다.

22일 국회 사랑재에서 열린 보수기후환경네트워크 발족식. [사진=김소희 의원실]

이날 행사에서는 김 의원의 발족선언에 이어 영국 CEN의 John Flesher Managing Director가 'CEN의 출범과 성과'를 주제로 해외 사례를 발표했으며, 참석 의원들도 릴레이 발언을 통해 네트워크 참여 계기와 기대를 공유했다.

보수기후환경네트워크는 앞으로 기후·환경 현안에 대해 범보수 진영이 함께 논의하고, 국민의 삶과 산업 현장에 도움이 되는 실질적 정책 대안을 마련하는 플랫폼으로 활동해 나갈 계획이다.

또한 영국·일본 등 해외 유사 네트워크와의 교류를 바탕으로 국제 협력도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

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