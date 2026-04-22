포스코퓨처엠, 포항 냉천서 생물다양성 복원 봉사

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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 포스코퓨처엠이 22일 포항시 남구 냉천에서 생물다양성 복원 봉사활동을 펼쳤다.

직원과 가족 40여명이 참여한 이번 활동에서는 황토와 씨앗을 섞어 만든 씨드볼을 냉천 일대에 투척했다. 2022년 태풍 피해로 복원 중인 냉천에는 국가보호종인 벌개미취를 비롯해 층꽃나무, 감국, 배초향, 털부처꽃 등 하천 환경에 적합한 식물들이 정착할 것으로 보인다.

22일 '퓨처엠 Nature Guard Day' 봉사활동에 참여한 포스코퓨처엠 직원과 가족들이 씨드볼을 만들어 포항시 남구 냉천에 던지고 있다. [사진=포스코퓨처엠]

씨드볼은 파종 초기 씨앗의 유실을 줄이고 발아율을 높이며 천연 비료 효과로 토양 회복을 돕는다. 사람이 접근하기 어려운 지역에도 투척해 식재할 수 있어 생태계 복원이나 도시 녹화에 활용된다.

직원 자녀들도 참여해 생태계 복원 체험을 통해 환경의 중요성을 배웠다. 참여한 기초소재기획그룹 이지현 차장은 "아이와 함께 씨드볼을 빚고 던지는 활동이 즐거웠고, 도심 하천 생태계 회복에 동참해 보람있었다"고 말했다.

포스코퓨처엠은 이 활동을 상·하반기 각 1회씩 포항, 광양, 세종 등 주요 사업장 지역을 중심으로 지속할 계획이다.

syu@newspim.com