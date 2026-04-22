김병주, 'DJ 삼남' 김홍걸 최현덕 후보 지지에 "남양주에 김대중 정신 절실"

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신안 하의도 방문 후 페이스북 통해 소회 밝혀

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김병주 더불어민주당 의원은 22일 최현덕 남양주시장 후보 지지를 위해 방문한 김홍걸 전 의원에 대해 "최현덕 후보에게 힘을 보태 준 따뜻한 동지애에서 김대중 대통령께서 목숨 걸고 지켜내신 지방자치의 참된 가치를 확인한다"고 자신의 페이스북을 통해 밝혔다.

김 의원은 이날 김대중 전 대통령의 생가가 있는 신안 하의도를 방문한 소회와 함께 김홍걸 전 의원의 최현덕 후보 지지 행보를 소개했다.

김병주 더불어민주당 의원(왼쪽에서 세번째)[사진=김병주 의원 페이스북]

김 의원은 "어제 김대중 대통령님의 숨결이 깃든 신안 하의도를 다녀왔다"며 "대통령님의 생가를 거닐며 시대를 이끌었던 위대한 지도자의 삶을 되돌아보았다"고 했다.

이어 "인동초와 같았던 대통령님의 꿋꿋한 신념을 되새기며, 오늘날 우리가 마주한 시대적 소명이 무엇인지 깊이 성찰하는 시간이었다"고 덧붙였다.

그러면서 "오늘 최현덕 후보 캠프에서 김대중 대통령님의 아드님인 김홍걸 전 의원을 만났다"며 "김 의원과 저는 21대 국회에서 뜻을 함께했던 든든한 동료이자 소중한 벗"이라고 설명했다.

김 의원은 "지금 우리 남양주에는 그 어느 때보다 김대중 정신이 절실하다"며 "정적의 비열한 흑색선전 앞에서도 흔들리지 않았던 결기, 한반도 평화라는 담대한 이정표를 세웠던 결단, 그리고 늘 서민과 약자의 곁을 지켰던 애민의 정신이 남양주 곳곳에서 살아 숨 쉬어야 한다"고 강조했다.

아울러 "김홍걸 의원의 최현덕 후보에 대한 지지는 응원을 넘어선 엄중한 요청"이라며 "최현덕이라는 인물을 통해 김대중의 가치를 남양주에서 꽃피워 달라는 시대적 명령이라 믿는다"고 역설했다.

김 의원은 "내란을 함께 극복해 온 동지들과 손잡고 김대중 대통령께서 꿈꿨던 정의가 강물처럼 흐르는 세상을 향해 나아가겠다"며 "남양주의 더 나은 내일을 흔들림 없이 실현하겠다"고 다짐했다.

chogiza@newspim.com