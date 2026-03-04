'나주방문의 해' 스포츠마케팅으로 체류형 관광 전환 박차

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 '2026 나주방문의 해'를 맞아 스포츠마케팅을 전략적으로 확대하며 방문형 관광을 체류형 관광으로 전환하는 데 속도를 내고 있다.
4일 나주시에 따르면 전국 단위 체육행사와 연계한 홍보를 강화해 선수단·가족·관계자 등 대규모 체류 수요를 지역 소비로 유도하는 스포츠관광 모델을 본격 추진 중이다.
지난 2월 21일 열린 '2026 제주MBC국제평화마라톤대회'에서 나주시 육상선수단과 체육진흥과 직원들은 '2026 나주방문의 해'와 '전국 나주 마라톤대회'를 홍보하는 문구와 QR코드가 새겨진 티셔츠를 착용하고 10km 코스를 완주하며 현장 홍보를 펼쳤다.
이어 2월 27일 영암군에서 열린 전남 22개 시군 체육회장단 회의에서는 숙박 인센티브 사업 '나주 1박 2득'을 소개하며 도내 체육회장단 70여 명을 대상으로 전지훈련 및 각종 대회 유치 홍보에 나섰다.
시는 이 같은 홍보 활동을 바탕으로 전국 및 도 단위 체육대회를 적극 유치하고, 선수·지도자·심판 등을 대상으로 지역 관광지와 특산물을 홍보해 스포츠 관광 산업을 정착시킨다는 방침이다.
2025년 한 해 동안 3만7천여 명이 나주를 방문해 약 56억 원의 경제효과를 거둔 것으로 추산됐으며, 시는 올해 4만여 명 방문과 60억 원 이상의 경제효과를 기대하고 있다.
특히 오는 10월 11일 열리는 '2026 전국 나주 마라톤대회'에서는 참가자에게 나주사랑상품권을 지급하고, 음식점·숙박업소 할인 혜택을 제공해 체류형 소비를 유도할 계획이다.
한편 시는 남평 파크골프장의 공인 구장 인증을 추진 중이며, 제43회 대통령기 전국사이클대회와 제45회 전국 남녀 종별 롤러스포츠대회 등 올해 총 29개 대회를 개최할 예정이다.
나주시 관계자는 "체육은 사람을 모으는 가장 강력한 콘텐츠"라며 "스포츠와 관광, 지역경제를 연계한 전략적 마케팅으로 머물고 싶은 도시, 다시 찾고 싶은 나주를 만들어가겠다"고 말했다.
