경기도여성가족재단 'AI와 젠더' 포럼…5월까지 5회 개최

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 인공지능 시스템이 기존 성별 역할 구조와 사회적 차별을 재생산하거나 강화할 수 있다는 우려가 제기되는 가운데 경기도여성가족재단이 오는 5월까지 '인공지능(AI)과 젠더'를 주제로 경기여성가족미래포럼을 개최한다고 4일 밝혔다.
포럼은 인공지능(AI)을 중심으로 한 신기술 발전이 노동시장, 사회정책, 돌봄체계, 보건의료 등 사회 전반에 구조적인 변화를 야기하는 상황에 대응하기 위해 기획됐다.
총 5회에 걸쳐 진행되는 포럼은 젠더편향(1차), 사회정책(2차), 돌봄(3차), 젠더폭력·건강(4차), 노동·일자리(5차) 등을 주제로 전문가 발표와 토론 방식으로 운영된다. 포럼 결과는 후속 정책 연구로 연계함으로써 경기도의 중장기 성평등·가족정책 의제를 발굴할 예정이다.
3월 6일 진행되는 1차 포럼은 '젠더편향'을 주제로 인공지능에서의 젠더편향과 성평등을 위한 방향이 논의된다. 김수아 서울대학교 언론정보학과 교수와 이혜숙 한국과학기술젠더혁신센터 소장이 발표를 맡았다. 이어지는 지정 토론에는 정연보 성공회대 사회융합학부 사회학과 교수와 허유선 경남대 교양교육연구소 학술연구교수가 참여한다.
김혜순 재단 대표이사는 "인공지능 발전은 일자리, 돌봄, 보건의료 등 우리 삶에 직접적인 영향을 미치는 만큼 인공지능 시스템에서의 젠더편향을 비판적으로 분석하는 것이 중요하다"며 "포럼을 통해 신기술 발전이 가져올 구조적 변화 속에서 성평등 실현을 위한 경기도의 방향을 설계해야 한다"고 말했다.
