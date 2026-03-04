최광익 강원교육감 예비후보 "야구로 밥 먹고 사는 길, 횡성에서 뚫겠다"

"교육은 정치가 아니라 사랑이어야 한다. 횡성에서 시작될 기적에 함께해 달라"

"KBO+베이스볼파크+공립학교" 원스톱 캠퍼스…정원 300명 글로벌 야구 인재 육성

[횡성=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원교육감 예비후가 4일 횡성군에서 전국 최고의 야구 도시로 거듭나게 하는 '공립 강원야구중·고등학교' 설립 계획을 밝혀 눈길을 끌었다. 야구학교 설립 공약이 가시화할 경우 횡성은 '한우의 고장'을 넘어 '전국 최고 야구 도시'로 도약하는 발판을 마련하게 된다.​

최광익 강원도교육감 예비후보는 이날 제2차 횡성권역 기자회견에서 KBO 야구센터, 횡성베이스볼파크, 공립 강원야구중·고등학교를 연계한 '야구 메카 횡성' 구상을 내놨다. 이미 조성된 베이스볼파크와 예정된 KBO 야구센터에 공립 중·고교 형태의 야구학교를 더해 훈련과 학업이 한 공간에서 이뤄지는 원스톱 야구 캠퍼스를 조성하겠다는 구상이다.​

[횡성=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최광익 강원교육감 예비후보가 횡성군에서 공립 강원야구중고등학교 설립 구상안을 설명하고 있다.2026.03.04 onemoregive@newspim.com

핵심은 베이스볼파크 내에 강원야구중·고등학교(가칭)를 공립 특수목적형 학교로 설립하는 방안이다. 기숙사·훈련장·학교(학습관)를 한데 묶어 선수들이 눈을 뜨면 바로 훈련장으로 나갈 수 있는 야구 집중 환경을 구축하겠다는 구체적인 청사진도 제시했다. 사립이 아닌 공립으로 설립해 학부모 학비 부담을 낮추는 동시에 교육의 공공성과 교육 여건을 함께 끌어올리겠다는 계산이다.​

교육과정은 엘리트 선수 육성과 야구 산업 전문가 양성의 '투트랙'으로 설계됐다. 10개 프로구단 글로벌 인재 육성 프로그램과 KBO 레전드 기술고문단 지도 등을 통해 KBO 리그 신인 드래프트 상위 지명을 노리는 국가대표급 선수 배출을 목표로 내걸었다. 동시에 기록분석가, 전문 심판, 스포츠 마케팅, 재활·물리치료 등 비선수 분야 전문 인력을 키워 구단 프런트·협회·스포츠 기업 진출을 지원하는 취업보장형 학교를 표방했다.​

학교 정원은 300명 규모로 국내 최대 수준 야구학교를 표방했으며, 전용 기숙사 100% 수용 체제를 전제로 안정적인 훈련 환경을 내세웠다. 일본·대만 등 야구 강국 유학생을 유치해 국제 교류전을 상시 개최하고, 아시아 야구 허브로 키우겠다는 구상도 포함됐다.

최 예비후보는 지역 상권과의 상생도 빼놓지 않았다. 최 예비후보는 "외국 학생들과 가족들이 횡성을 찾으면서 읍내는 1년 365일 젊음과 활기로 가득 찰 것"이라며 "이미 야구장은 갖춰져 있어 학교 건립비 200억~300억원 수준이면 충분하고, 강원도교육청 예산과 KBO·민간 자원을 연계하면 재정 부담 없이 추진 가능하다"고 자신감을 내비쳤다.

최광익 예비후보는 교육비 부담 완화를 위한 '10+10=20 프로젝트'도 함께 내놓았다. 강원도교육청과 횡성군이 각각 10만원씩을 매칭해 관내 초·중·고 학생 1인당 매월 20만원 규모 교육 바우처를 지원, 소득과 관계없이 체육(야구) 용품·예체능 학원비·도서 구입 등에 쓸 수 있게 하겠다는 내용이다.

정치·이념을 넘어선 교육철학도 분명히 했다. 최 예비후보는 "선거철마다 어른들은 또다시 진보니 보수니 편을 가르지만, 운동장에서 땀 흘리는 아이들이 좌우를 알겠느냐"며 "아이들에게 필요한 것은 빨간색·파란색 깃발이 아니라 시원한 물 한 잔과 어른들의 따뜻한 사랑"이라고 말했다.

그는 "이제 제발 이념의 색안경을 벗고 아이들의 맑은 눈망울을 바라봐 달라. 교육은 정치가 아니라 사랑이어야 한다"고 거듭 호소했다.​

최광익 예비후보는 "투수의 강속구를 온몸으로 받아내는 포수처럼 우리 아이들의 모든 꿈과 아픔을 굳건히 받아 안겠다"며 "오직 아이들과 강원도의 미래만 바라보고 뛰겠다. 횡성에서 시작될 기적에 함께해 달라"고 말을 맺었다.​

횡성 야구학교 공약을 둘러싼 질의응답에서는 재원 조달과 지자체 협의 가능성, 지역 균형, 글로벌 수요, 특성화 학교의 지속 가능성 등이 집중적으로 도마에 올랐다.​

횡성군과의 협의와 관련해 최광익 예비후보는 "현재는 공식 협의 단계는 아니고 제안 단계"라고 전제하면서도 "비공식적으로 횡성군에 설명했을 때 매우 호평을 받았다"고 분위기를 전했다. 그는 "선거 이후에는 횡성군청과 강원도교육청이 공식적으로 논의를 시작할 것으로 본다"며 "이미 야구장은 다 지어져 있는 만큼 행정 절차만 정리되면 빠르게 추진될 것"이라고 전망했다.​

강릉·영월 등 기존 야구 인프라 밀집 지역과의 형평성 우려에 대해선 "강원도 내에도 상동 등 소규모 팀이 있고, 기존 4개 야구단의 선수 규모가 그리 크지 않다"며 "야구 산업이 커지면서 선수뿐 아니라 다양한 직종에서 인력이 필요해졌다. 이제는 그 수요를 염두에 두고 교육의 판을 새로 짜야 할 때"라고 설명했다.​

해외 유학생 유치 가능성에 대한 질문도 나왔다. 최 예비후보는 베트남 근무 경험을 언급하며 "베트남·라오스에서 야구가 보급되면서 그 지역 상위 1% 계층이 한국 유학을 간절히 원한다"며 "횡성에 야구중·고교를 열면 동남아, 중국, 대만 등 야구를 사랑하는 나라에서 상당한 수요가 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.​

강원도에 프로야구단이 없는 상황에서 시너지 효과가 있겠느냐는 질문에는 "강원도 내 기업과 공기업이 프로팀 창단을 검토할 여건이 조성돼야 한다"며 "야구중·고교가 잘 운영되면 그 자체가 매개가 돼 관심과 투자, 창단 논의까지 선순환 구조를 만들 수 있다"고 답했다. 그는 "학교가 활성화되면 자연스럽게 주목도가 올라가고, 그만큼 관련 투자도 뒤따를 것"이라고 덧붙였다.​

골프 특성화 대학 사례를 언급하며 "지속 가능성이 떨어지는 것 아니냐"는 우려에는 "어떤 종목이든 누가 어떤 비전과 철학으로 운영하고, 어떻게 산업과 연계하느냐가 관건"이라고 선을 그었다. 그는 "야구는 이미 관중 1200만명을 넘긴 메이저 스포츠이고, 관련 산업 저변이 넓다. 군의 지원과 산업 연계를 함께 가져가면 충분히 지속 가능한 모델이 될 것"이라고 강조했다.​

공립 설립의 의미와 관련해 최 예비후보는 "공립이라는 것은 국가가 책임지고 예산을 댄다는 뜻"이라며 "지금 야구를 하려면 개인 부담이 너무 큰데, 공립 야구중·고가 문을 열면 학부모 허리를 펴줄 수 있다"고 답했다. 그는 "KBO가 적극 지원을 약속했고, 학교가 활성화되면 KBO 관련 산업과 복지의 거점 역할도 할 수 있다"고 덧붙였다.​

월 20만원 교육 바우처('10+10=20 프로젝트') 재원에 대한 질문도 이어졌다. 최 예비후보는 "이미 원주에서 초4~중3을 대상으로 교육청 10만원, 지자체 10만원 매칭 구조의 사교육비 지원 프로젝트를 발표했다"며 "횡성만이 아니라 도내 전반에 적용하는 구상"이라고 설명했다.

그는 "지자체가 교육청으로 보내는 교육경비가 어떤 곳은 100억원이 넘는다. 지금은 시설 위주지만 이를 학생 직접 지원 바우처로 전환하면 된다"며 "사교육비 지원 전체로 연 1800억원 정도가 들지만, 지자체와 협력하면 충분히 감당 가능하다고 본다"고 말했다.​

야구·골프 이외 종목과의 형평성 문제에 대해서는 "모든 운동이 가치가 있지만, 산업과 직업으로 이어질 수 있는 메이저 종목을 우선 고민하지 않을 수 없다"며 "강원교육의 새 판을 짜면서 '아이들을 실제로 먹고 살게 하는 교육'을 중심에 두고 있다"고 했다. 그는 "popular(인기있는, 대중적인)하지 않은 종목은 직업 세계로 나가기 어려운 현실이 있는 만큼, 우선 야구에 집중하겠다"고 답변을 마무리했다.​

