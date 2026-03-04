가톨릭대학교 성빈센트병원 제28·29대 의무원장 이·취임식 열어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 가톨릭대학교 성빈센트병원이 지난 3일 본관 6층 성빈센트홀에서 제28·29대 의무원장 이·취임식을 열었다고 4일 밝혔다.
이번 이·취임식에서 제28대 정진영 의무원장(정형외과 교수)이 이임하고, 제29대 이강문 의무원장(소화기내과 교수)이 취임했다.
이날 행사는 병원장 임정수 콜베 수녀 및 신임 보직자를 비롯해 많은 교직원들이 참석한 가운데 진행됐으며, 전임 의무원장의 노고와 헌신에 감사를 표하고, 신임 의무원장의 힘찬 출발을 축하하는 자리로 마련됐다.
이강문 신임 의무원장은 취임사를 통해 "상급종합병원으로서의 위상을 공고히 해야 하는 중차대한 시기에 책무를 맡아 어깨가 무겁다"며 "투명한 소통으로 공감을 이끌어내고, 중증·응급 질환은 물론 출산과 소아 진료에 있어서도 최상의 역량을 발휘하는 병원을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.
이어 "AI와 데이터 기반의 스마트 의료를 통해 환자에게 신뢰받는 병원을 만들고, 육체의 고통뿐 아니라 마음까지 위로하는 '최고의 치유 경험'을 제공하겠다"며 "모든 구성원이 한마음으로 지혜를 모아 희망찬 미래를 향해 나아가자"고 말했다.
한편, 이강문 의무원장은 병원 기획조정실장, 외래진료부장, 국제진료센터장, 수련교육부장, 홍보대외협력실장 등을 두루 역임하며 병원 운영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아왔다.
대외적으로도 활발한 학회 활동을 이어오고 있다.
특히 염증성장질환(IBD) 분야의 전문가로 대한장연구학회 IBD위원장 및 IBD fact sheet TFT 위원장을 역임했고, 대한소화기내시경학회 경인지회 부회장으로 활동하는 등 국내 소화기 질환의 학문적 발전에 이바지하고 있다.
ssamdory75@newspim.com