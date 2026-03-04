수원시 '치매 통합 지원 체계' 본격 가동…4개 구 보건소 치매안심센터 중심

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '치매 안심도시' 조성을 위해 올 한 해 동안 4개 구 보건소 치매안심센터를 중심으로 치매 통합 지원 체계를 본격적으로 가동한다고 4일 밝혔다.
치매 예방부터 조기 발견, 치료·돌봄 지원을 강화해 환자와 가족의 사회적 부담을 줄이고, 지역사회 내 촘촘한 치매 안전망을 구축한다.
수원시 치매안심센터는 ▲치매 조기검진 ▲치매예방관리 프로그램 운영 ▲치매 환자 및 가족 지원 ▲치매 인식개선·치매 친화적 환경 조성 등 사업을 중점적으로 추진한다.
치매 조기 검진은 치매 진단 이력이 없는 만 60세 이상 시민을 대상으로 연중 무료로 시행한다.
인지선별검사(CIST) 결과 인지 저하가 의심되면 신경심리검사와 전문의 진료 등 정밀 검사를 연계 지원한다.
인지자극훈련·신체활동·원예 활동·수공예 활동 등 치매 예방을 위한 다양한 인지강화 프로그램을 운영한다.
경로당·복지관 등 생활터로 찾아가는 방문 프로그램도 병행한다.
치매 진단 후 센터에 등록한 대상자와 가족에게는 치매치료관리비 지원, 조호물품, 맞춤형 사례관리 서비스, 공공후견사업 등을 제공해 실질적인 돌봄 부담을 완화한다.
치매파트너 양성과 치매안심마을 지정 등 치매 친화적 환경 조성 사업도 추진해 나갈 예정이다.
수원시 관계자는 "치매안심센터는 치매 환자와 가족뿐 아니라 지역 주민 모두를 위한 공간"이라며 "앞으로도 시민이 안심하고 이용할 수 있는 치매 통합 지원 체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
