[WBC] 일본, 한신과 평가전서 5-4 극적승... 오타니 2G 연속 무안타

7일 오후 7시 한국 대표팀과 '한일전'
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비 중인 일본 야구 대표팀이 마지막 모의고사를 1승 1패로 마쳤다. 승리를 거두긴 했지만 경기 내용은 완벽과는 거리가 있었고, 특히 메이저리그(MLB) LA 다저스의 에이스 오타니 쇼헤이의 침묵은 아쉬움을 남겼다.
이바타 히로카즈 감독이 이끄는 일본은 3일 오사카 교세라돔에서 열린 한신과의 평가전에서 5-4로 승리했다. 전날 오릭스에 3-4로 패했던 일본은 일본프로야구 구단들과 치른 두 차례 연습경기를 1승 1패로 마무리했다. 대회 2연패에 도전하는 팀이라는 점을 감안하면 다소 불안 요소를 남긴 결과다.
이날 일본은 초반부터 공격적으로 나섰다. 1회 스즈키 세이야(시카고 컵스)의 솔로 홈런으로 기선을 제압했고, 3회에는 곤도 겐스케(소프트뱅크 호크스)의 중전 적시타로 한 점을 보탰다.
6회에는 상대 수비 실책과 폭투가 겹치며 1사 3루 기회를 잡았고, 스즈키의 내야 땅볼로 한 점을 추가했다. 이어 7회에는 모리시타 쇼타(한신)가 2타점 중전 적시타를 터뜨리며 점수 차를 5-0까지 벌렸다. 이 시점만 해도 일본의 낙승이 예상됐다.
하지만 불펜에서 변수가 발생했다. 8회 마운드에 오른 나카치 레이아(주니치)가 급격히 흔들리며 대거 4점을 허용했다. 순식간에 1점 차로 쫓긴 일본은 2사 2루 위기까지 몰렸으나 추가 실점 없이 이닝을 마치며 간신히 리드를 지켜내 경기를 마무리 했다.
이날 선발 다카하시 히로토(주니치)는 2이닝 무안타 1사사구 무실점으로 깔끔하게 막았고, 이어 등판한 가네마루 유메토(주니치) 역시 3이닝 1안타 무실점으로 호투했다. 나카치를 제외한 나머지 투수 5명은 총 8이닝 동안 단 2안타만 내주며 한신 타선을 효과적으로 봉쇄했다.
타선에서는 스즈키가 1홈런 2타점으로 중심 역할을 해냈고, 모리시타의 2타점, 곤도의 멀티히트도 힘을 보탰다. 다만 오타니는 전날 오릭스전 3타수 무안타에 이어 이날도 2타수 무안타로 침묵한 뒤 교체됐다.
일본은 2026 WBC 1라운드 C조에서 류지현 감독이 이끄는 대한민국 대표팀과 같은 조에 편성됐다. 6일 오후 7시 도쿄돔에서 대만과 조별리그 첫 경기를 치르며, 7일 오후 7시에는 한일전이 예정돼 있다.
