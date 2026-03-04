코엑스 'AW 2026' 개막…AI·휴머노이드 산업 전환 조명

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 코엑스는 아시아 대표 제조 혁신 전시회인 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'이 오는 6일까지 3일간 코엑스 전관에서 역대 최대 규모로 개최된다고 4일 밝혔다.
AW 2026은 '자율화, 지속가능성을 이끄는 힘(Autonomy, the Driver of Sustainability)'을 주제로, 기존 스마트공장·디지털전환(DX) 중심 전시에서 인공지능(AI)·휴머노이드 기반 자율제조(AX) 산업 전시로의 전환을 본격화한다. 24개국 500개 기업이 참여해 총 2,300부스 규모로 약 8만명의 참관객이 방문할 예정이다. 전시장에는 제조 AI 솔루션, 휴머노이드, 산업·협동·물류 로봇, 디지털 트윈, 머신비전, 센서 등 AI 기반 스마트 제조 및 자동화 기술이 총망라된다.
이번 전시의 화두는 '피지컬 AI'와 '휴머노이드'다. 생성형 AI와 산업용 AI가 소프트웨어 영역을 넘어 로봇·설비·생산라인 등 물리적 제조 환경과 결합하며, 제조 운영 전반에 AI가 적용되는 사례를 공개한다. 관람객은 공장이 스스로 판단하고 운영되는 자율제조(Autonomous Manufacturing) 구현 모델을 현장에서 직접 만날 수 있다.
2층 더플라츠에 신규 조성된 'AI 팩토리 특별관'에서는 비전 AI, 디지털 트윈, 데이터 기반 공정 제어 솔루션 등을 통합 구현한 AI 기반 공장 운영 모델 시연을 중심으로 선보인다. 포스코DX, CJ올리브네트웍스, 두산디지털이노베이션 등 제조 AI 대표 기업이 참여한다.
3층 D홀 '스마트물류특별관'에서는 첨단 물류 자동화 기술을 집중 조명한다. 현대자동차그룹 로보틱스랩은 CES 2026 로보틱스 부문 최고혁신상을 수상한 첨단 모바일 로봇 플랫폼 '모베드(MobED)'를 국내 최초로 공개한다.
현대글로비스는 피지컬 AI 기반 물류 자동화 및 설비 통합 제어 시스템(End-to-End 자동화)을 시연하며, 보스턴다이나믹스(BD)사의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 비구동 모델도 국내 처음으로 일반에 공개한다. 현대무벡스 역시 자율주행 기반 물류 자동화 솔루션을 선보인다. 티로보틱스는 자체 개발한 산업용 휴머노이드를 전시회에서 처음 공개한다.
글로벌 산업용 로봇 선도 기업 화낙(FANUC, 일본), 협동로봇 선도 기업 유니버설 로봇(Universal Robots, 덴마크), 자율이동로봇(AMR) 기반 물류 자동화 기업 긱플러스(Geek+, 중국) 등 글로벌 기업도 참가해 제조·물류 산업의 최신 기술 흐름을 제시한다.
올해는 50여 개 글로벌 휴머노이드·로봇 기업이 참가해 휴머노이드 산업 중심의 자율제조(AX) 산업 전시로 전환하며, 국내 최초로 '차이나 휴머노이드 로봇 컨퍼런스'를 이날 개최한다. 유니트리(Unitree), 푸리에(Fourier), 레주(Leju), 화웨이(Huawei) 등 중국 주요 휴머노이드 기업이 참여해 기술 상용화 전략과 글로벌 산업 동향을 공유한다.
이번 컨퍼런스에서는 ▲푸리에 저우빈 (Zhou Bin, 周斌) 공동창업자 ▲레주 렌광지에(Ren Guangjie, 任广杰) 솔루션 총괄, ▲유니트리 장청이 (Jiang Chengyi, 蒋乘易) 솔루션 매니저가 연사로 나서며 ▲화웨이 허웨이(Daniel He, 何炜) 아시아태평양 수석 AI 아키텍트가 방한해 'AI 시대에 화웨이는 어떻게 Embodied AI 전환을 구현하는가'라는 주제로 강연한다. 중국자본시장연구소 신형관 소장이 모더레이터로 참여하여 방한 기업들과의 패널토론을 진행한다.
행사장에는 중국 휴머노이드 기업의 제품 시연도 마련된다. 글로벌 로봇 출하량 및 시장점유율 1위 기업인 애지봇(Agibot)의 X2·G2, 유니트리의 G1, 레주의 쿠아보 4세대 프로 등을 통해 글로벌 휴머노이드 최신 기술을 현장에서 확인할 수 있다.
이 외에도 전시 기간 동안 2026 산업지능화 컨퍼런스, AI 자율제조 혁신포럼 등 200여 개의 전문 컨퍼런스 세션이 마련된다. 또 한국무역협회는 8개국 24명의 바이어를 초청해 참가업체들의 해외판로개척을 위한 해외바이어 일대일 수출상담회를 개최한다.
조상현 코엑스 사장은 "AW 2026은 AI가 소프트웨어를 넘어 물리적 산업 현장과 결합하는 '피지컬 AI 시대'라는 방향성을 제시하는 자리가 될 것"이라며 "코엑스는 제조업의 AX 전환과 자율제조 확산을 선도하는 글로벌 산업 플랫폼으로서 전시 경쟁력을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.
이번 전시회는 코엑스(사장 조상현)와 한국산업지능화협회(회장 조규종), 스마트제조혁신추진단(단장 안광현), 한국머신비전산업협회(회장 백홍기), 첨단(대표 이준원), 한국무역협회(회장 윤진식)가 공동 주최한다.
kji01@newspim.com